Jeannette Von Wolfersdorff: “Muestra una Convención con diversidad que hace obligatorio que nos escuchemos”

Macro

La exdirectora de la Bolsa de Comercio tuvo la oportunidad de votar como inmigrante alemana en el país y espera que este nuevo ciclo sea la oportunidad para que Chile cambie a un “capitalismo más equitativo”.

Agradecida de haber sido parte como inmigrante de los casi seis millones y medio de votantes que el fin de semana participaron en las elecciones en que se escogieron a los representantes de la Convención Constituyente, la directora del Observatorio Fiscal, Jeannette Von Wolfersdorff, está confiada en que se abre para el país la posibilidad de transitar hacia un “capitalismo más equitativo”.

Parte de su lectura del resultado apunta a que es “una luz de alerta para que los mismos motivos que llevaron a votar, lo entienda la elite económica para impulsar reformas de verdad”.

Siente que “hay una esperanza en nuevas caras y encuentro sumamente positivo que haya más personas jóvenes -no solamente más mujeres- que hoy van a ser parte de este gran diálogo que vamos en tener en Chile”, expresa.

Sin lazos que la aten a un determinado grupo ideológico, comenta que en este proceso en que han emergido nuevos liderazgos “ha dado ideas a todos los que me han preguntado (…) de distintas corrientes”, lo que calza con su estilo: “Me gusta el trabajo transversal”.

- ¿Cómo interpreta los resultados de la elección?

- Lo expresó muy bien hace poco Daniel Mansuy, este es un ciclo nuevo que recién parte y que ojalá parta sin que nadie se atrinchere. Muestra una Convención con diversidad, que hace obligatorio que nos escuchemos y que aprendamos a escucharnos -en el sentido de Humberto Maturana-, en que escucharse significa tener que estar dispuesto a ajustar parte de esta subjetividad que cada ser humano tiene al encontrarse, porque aquí efectivamente no se puede tratar de entrar en la Convención intentando convencer al resto. Es un encontrarse mutuamente y es una gran, gran oportunidad, ojalá.

- ¿La participación la deja conforme o le inquieta?

- Por supuesto que me inquieta y hace ver la necesidad de volver a debatir sobre la obligatoriedad del voto, pero en realidad quiero quedarme más con los resultados.

Los resultados muestran que las personas en Chile buscan nuevas ideas y que, cuando la elite política, económica no es capaz de conducir hacia nuevas ideas, las personas buscan finalmente la modernización del país, de la economía y de la sociedad vía nuevos liderazgos.

Si uno ve que las reformas en Chile no fueron impulsadas, si no más bien hubo frenos a la innovación para crear más competencia, para proteger la economía de ayer, finalmente esta elite -que frena reformas- hace el trabajo político para los nuevos liderazgos.

Los cambios que vienen

La exdirectora de la Bolsa de Comercio, reitera durante toda la entrevista telefónica que cuando por ejemplo los gremios empresariales “no impulsan la renovación” y que, por el contrario, intentan impedirlo anunciando “un escenario como de fin de mundo”, lo que obtienen como resultado es que “han hecho una buena parte de la campaña para el Frente Amplio y para otros liderazgos que sí llegan con nuevas ideas”.

Con una reconfiguración que carga la balanza hacia una “izquierdización” pone el acento en que la votación también es un llamado de atención a la antigua izquierda que se asocia a una “fiscocracia” con “adoración ciega del Estado” como sinónimo de bien común, sin hacerse cargo de una modernización permanente del Estado.

- Mencionó que viene un mega cambio en el plano económico ¿a qué se refiere en lo concreto?

- Hay un megaciclo que parte con esta elección (…) Tenemos tantos cambios por la Cuarta Revolución Industrial que van a ser exponenciales. Quizás todavía no lo vemos tan así en nuestra vida diaria, pero será así e implica que tenemos que pensar desde ya en regulaciones inteligentes para que la sociedad perciba que esta nueva economía los beneficia.

Si no hay una regulación que permita que las personas se sientan más ganadores y partícipes, mientras que solamente observan que son unos pocos los que ganan, se va a crear un rechazo frente a la economía que no nos conviene, porque sin crecimiento, sin innovación, no podemos financiar el Estado de bienestar del cual todos estamos soñando (…) Los desafíos son enormes.

El llamado es a hacernos cargo y repensar los equilibrios de poderes para -junto con la Convención- impulsar reformas.

- Mirando la composición de estos nuevos liderazgos, ¿confía en que se va a dar un diálogo?

- Cuando Boric propone una participación de personas a nivel de directorio -lo que sería fantástico poder avanzar en esa dirección, pero no llegando a la paridad en un país que no tiene esa cultura-, uno ve que son ideas muy interesantes porque exhiben que hay mucha preocupación promercado. Entonces, este discurso y miedo de que vamos a perder la propiedad privada y de que el mercado se va a estatizar lo encuentro exagerado. No veo este ánimo de ninguna manera, hay preocupaciones que son sumamente justas, entendibles y equilibradas y a mi juicio la ciudadanía es mucho más moderada de lo que la política o los comentaristas de medios tratan de hacer ver.

Es muy temprano para hacer cualquier pronóstico, pero espero que va a haber mucha prudencia, mucho ánimo de encuentro en estos próximos meses.