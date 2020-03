Jeannette Von Wolfersdorff: “Si las medidas no son focalizadas y efectivas, ahí arriesgamos aumento de las protestas sociales”

Macro

Directora del Observatorio Fiscal está preocupada por las consecuencias que puedan generar en la sociedad las medidas drásticas de aislamiento para contener el avance de la pandemia.

Un tiempo de reflexión ha sido la cuarentena para la directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, quien desde el 4 de marzo se encuentra aislada junto a su familia. Esto, luego de que arribara desde Nueva Zelanda con fiebre, lo que finalmente se confirmó era el inicio de una neumonía.

“Como para todas las personas que vivimos en Chile, también han sido para mí tiempos difíciles... quizás ante todo por los miedos, las inseguridades, por lo frágil que se convirtió todo: la salud propia, la salud de la familia, la sostenibilidad de la economía, la sostenibilidad del trabajo, de la ONG donde trabajo...”, señala.

La paradoja que se le presenta es que a pesar de lo sombrío del panorama, asoma una luz de esperanza para ella: “A nivel filosófico tiene una profunda belleza que seguramente hará que después de esta crisis nada sea como antes. A lo menos, esta es mi esperanza”.

Sus cavilaciones están cruzadas por su viaje a Nueva Zelanda como parte de la Comisión de Gasto Público, donde se empapó del trabajo que realizan en políticas públicas basado en datos y evidencia, y donde conoció de cerca detalles del Presupuesto de Bienestar (Wellbeing Budget).

- En este contexto, ¿qué le inquieta más?

- Lo que más me preocupa es el efecto social de la crisis sanitaria, pero también el económico que -a su vez- puede tener impactos sociales.

Sin lugar a duda, habrá un fuerte impacto por el congelamiento de la actividad social y económica y por los gastos extra que el Gobierno tiene que hacer en el marco de esta crisis. Todo esto, sumado al complejo momento político tras el estallido social. Habrá quiebras, más desempleo, aumento de la pobreza y si las medidas que se toman no son focalizadas y efectivas, ahí también arriesgamos un aumento de las protestas sociales.

Para Von Wolfersdorff, la información es clave en este escenario: “El rango de datos de mortalidad todavía es demasiado amplio aún como para estar tranquilos frente a las medidas drásticas que se están tomando en la economía, a nivel mundial, no solo en Chile”.

Con ello, advierte, no quiere decir que no hay que tomar en serio el virus y las medidas. Lo que sí, agrega, es que “es urgente tener mejor data sobre la mortalidad real, es decir, de cuántas personas contraen el virus, cuántas no tienen síntomas, y cuántas tienen síntomas graves, asociados a enfermedades o contaminaciones atmosféricas. Sin estas cifras, no podemos cuidar de forma focalizada a las personas que están con riesgos elevados”.

Además, “enfrentamos el riesgo enorme de que se tomen medidas demasiados extensivas a nivel económico, que a su vez puedan ocasionar otras mortalidades que en algún momento podrían ser peores que el propio virus.

- ¿Cuáles serían esas otras mortalidades?

- Me refiero a las consecuencias de las medidas de mitigación o de supresión. Cuando hay cuarentenas y aislamiento social, puede aumentar la violencia intrafamiliar, o la violencia general en la sociedad por el aumento de la pobreza asociado al distanciamiento, y el congelamiento de la economía, podrá haber suicidios y efectos “nocebo” o enfermedades mentales o físicas, específicamente en la población de riesgo que son personas mayores o con enfermedades previas. Por ejemplo, teniendo adultos mayores aislados sin poder ir a compartir, me pregunto ¿en qué momento esto no rebota y causa otra mortalidad, por otras enfermedades que se causen por la depresión que esta población de riesgo va a tener?

- ¿Hacia dónde deberíamos avanzar, entonces?

- Como objetivo, a mi juicio, mirando estos riesgos que se derivan de las medidas de mitigación, debería ser prioritario que como país trabajemos juntos, como nunca antes, para tener mejores datos y con el propósito de que las medidas que se toman realmente sean lo más focalizadas posible, y además, proporcionales a la magnitud del impacto real del virus. Algo que todavía no sabemos 100% porque no tenemos datos de mortalidad real. No quiero decir con eso que tengamos que descuidar las medidas, pero sí debemos tener una urgencia mucho mayor en tener esta data.

Debate sobre la mortalidad real del virus

- En particular, de las medidas que ya se conocen, ¿qué le preocupa más?

- Por un lado, me inquieta enormemente las medidas drásticas versus no tener suficientes datos. Y, por el otro lado, me surge la pregunta ¿por cuánto tiempo van a prolongarse estas medidas drásticas? Porque, en algún momento, pueden tener más impacto negativo en las personas que el virus mismo. Entonces, tengamos en cuenta eso y ojalá, en ese sentido, la mesa de datos del Ministerio de Ciencia pueda tener la influencia suficiente para avanzar en hacer un modelamiento mejor que permita no solamente dimensionar el impacto de la enfermedad, sino que también permita aislar a las personas correctas y no a la economía entera. Como Comisión de Gasto Público hemos tomado contacto con esta mesa para hacer recomendaciones. Esperamos que se abra un proceso participativo.

Me parece sumamente importante enfrentar este debate que estoy mencionando sobre la mortalidad real del virus de una forma constructiva. No se trata de negar, no es un negacionismo sino que se trata de agregar datos que permiten cuidar específicamente a las personas en riesgo y no congelar a toda la sociedad.