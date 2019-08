Jornada de anuncios pro crecimiento: nuevas medidas de gobierno se centrarán en obras públicas, salud, vivienda y economía

Macro

Ministro Fontaine detalló que en el caso de la cartera de Economía serán iniciativas dirigidas a fortalecer el emprendimiento. Firma electrónica y venta de medicamentos en comercios distintos a farmacias estarán también entre iniciativas.

En los ámbitos de obras públicas, salud, vivienda y economía estarán centradas la serie de medidas de aceleramiento económico que anunciará hoy el gobierno de Sebastián Piñera. En rueda de prensa, los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de Obras Públicas, Alfredo Moreno; Salud, Jaime Mañalich; de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg; y Economía, Juan Andrés Fontaine, darán a conocer el detalle de las diferentes acciones que buscan darle un mayor estímulo a la actividad del país.

Según adelantaron desde la cartera de Economía, se tiene previsto que el anuncio se divida en dos grandes temas: el primero, el de hoy, focalizado en aquellas iniciativas que involucran gasto fiscal; mientras que el segundo, previsto para la próxima semana, será el que atañe directamente a la agenda de reimpulso económico que lidera la cartera de Economía.

En particular, la hoja de ruta de Fontaine que busca impulsar el emprendimiento y la creación de capital tendrá tres grandes ejes: estimular la competencia en diferentes mercados, simplificación de trámites e incentivar la innovación.

En total son 26 iniciativas, de las cuales 15 corresponden a modificaciones reglamentarias, en tanto que el resto será por la vía legal, según explicaron desde el Ministerio de Economía.

En lo referente a aumentar los niveles de libre competencia, la administración Piñera insistirá en la eliminación de barreras de entradas para la venta de medicamentos sin recetas, en locales comerciales -diferentes a farmacias-, que cuenten con ciertos estándares de seguridad e higiene.

Una iniciativa del mismo orden intentó concretar pero sin suerte durante su primer mandato.

Otra acción que también buscó impulsar Fontaine en dicho período es la de abrir a más actores la alternativa de cabotaje de mercancías, que ahora tendrá una nueva oportunidad.

En la agenda legislativa destaca el proyecto de Proinversión Dos que espera ingresar al Congreso una vez que se apruebe el que ahora está siendo votado en la Comisión de Hacienda del Senado.

De hecho, la semana pasada se repusieron cuatro indicaciones que habían sido rechazados en la Comisión de Medioambiente durante su tramitación.

La primera es la eliminación del criterio fijo establecido para aquellos proyectos de centrales hidroeléctricas de más de 3 MW. La segunda es darle carácter vinculante a las respuestas que emita el SEA a las preguntas de pertinencias. Esto es cuando un titular de proyecto desee verificar si debe o no, someterse a evaluación.

La tercera es la referida al plazo de caducidad de 5 años fijado para las resoluciones de calificación ambiental. Aquí el propósito es que quede congelado en el caso de aquellos proyectos que no se hayan iniciado por encontrarse con fallos judiciales que impiden que se inicien las obras.

Y, por último, la cuarta es la que permite el uso por parte de la Dirección General de Aguas de revisores externos para agilizar tramites que requieran visitas en terrenos. Los costos de estos revisores serán a cargo del interesado.

Fontaine anticipó, en conversación en el programa Mesa Central de T13, que en la dimensión legislativa, se hará algunas indicaciones para mejorar el proyecto de ley de firma de electrónica, la que considera fundamental para agilizar trámites.

También mencionó que se fortalecerán los programas Corfo que dan garantías a los préstamos a las Pymes y en la línea de innovación se repotenciará el Programa Start Up Chile.

Otras acciones que destacan al interior de la cartera es el trabajo que se realizará para simplificar la creación de empresas en un día.

La marcha de la economía

En el marco del programa Mesa Central de T13, el ministro Fontaine comentó que si bien el crecimiento de 2018 y de lo que va de este año es el doble de lo registrado en la administración de Michelle Bachelet, sostuvo que estás cifras no lo dejan satisfechos.

"No es que las cifras de la economía estén fallando, lo que ocurre es que hay pesimismo por la marcha de la economía mundial", afirmó.

Al referirse a las expectativas que generó el mensaje de "tiempos mejores", el ministro dijo entender que "la gente nos pide más...". Y agregó: "Yo me auto exijo más, estos resultados no me dejan satisfechos...lo importante es que estamos teniendo resultados".

Lo importante, acotó, es que el gobierno está tomando las medidas necesarias para enfrentar los embates externos, partiendo de la base que la economía chilena está sana.

Tercera parte

Con los anuncios de hoy, la administración Piñera suma su tercer intento por apuntalar la economía y, por esa vía, las expectativas.

El 6 de junio los ministros de Hacienda y de Obras Públicas, Felipe Larraín y Juan Andrés Fontaine, junto con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, anunciaron un plan de reactivación económica a través de la aceleración de concesiones y obras por un monto cercano a US$ 1.400 millones para 2019 y 2020.

La idea era apurar el inicio y llamado a licitación de un conjunto de obras por un poco más de US$ 1.000 millones, mientras que también se aceleraría la construcción de hospitales a lo largo del país por unos US$ 300 millones. De esta manera, se buscaba generar un impacto en empleo directo por a lo menos 12 mil plazas durante el período de construcción de dichas obras.

A fines de ese mismo mes, junto al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, el jefe del equipo económico de Hacienda, Felipe Larraín, dieron a conocer asociadas a subsidios para la clase media y vulnerable.

Los recursos involucrados alcanzaban a unos US$ 1.034 millones, con un impacto de 45 mil nuevos puestos de trabajo, de los cuales 15 mil son empleos directos y 30 mil indirectos.