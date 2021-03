Juan Andrés Fontaine: "Esta recuperación será un poco más lenta en el empleo"

Macro

Asimismo, el exministro de Economía dijo que el repunte económico en Chile "será más liderado por consumo que por inversión. La inversión todavía estará refrenada por riesgo políticos y la discusión constitucional".

Una proyección de crecimiento de 6,5% es la que tiene el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, para Chile en 2021, una previsión optimista que se ubica el rango superior de la estimación del Banco Central. El actual consultor económico y financiero ve con optimismo el escenario político local en 2021 y advirtió de los riesgos dentro de la recuperación.

Con respecto al manejo de la pandemia en Chile, el economista destacó en el seminario Megatendencias y Proyecciones 2021 de LarrainVial que "muy tempranamente el gobierno apostó a abastecerse y el sistema de salud en los más de 350 municipios ha desarrollado un proceso de vacunación impresionante, con 3,7 millones de brazos pinchados en 30 días, lo que nos pone en el piño de países que encabeza en el mundo la vacunación. En materia sanitaria estamos al final del túnel".

En materia económica, reconoce que el impacto del Covid generó un caída importante del Producto, alza del desempleo y caídas de los ingresos de las personas muy dramática. Pero ve que la recuperación viene con mucha fuerza y en forma de "V". Respecto al Imacec de enero, que mostró una contracción de la actividad económica de 3,1%, Fontaine señaló "a mí no me extraña porque ahí estaba golpeando la segunda ola, pero es algo muy temporal, muy puntual, no evita que los niveles de muchos indicadores estén subiendo, a lo más suben a un ritmo algo menor del que traían".

Riesgos en el empleo

Si bien está confiado en la fuerza de la recuperación, el exministro de Economía dijo que el empleo podría tardar más en repuntar. "Con gran impulso del precio del cobre y con las políticas expansivas de carácter monetario y fiscal descomunales, veremos una recuperación vigorosa de la demanda pero esta recuperación será un poco más lenta en el empleo", explicó.

El origen estaría en que "pueden haber problemas con la provisión de las vacunas y el desempleo se va a demorar más en ser absorbido, los shocks hacen que las empresas aprendan a hacer cosas con menos personas, lo que las ayuda, pero afecta a las personas", indicó el consultor económico y financiero.

Por otra parte, para 2021 cree que "el mayor riesgo es el de la sobredosis de estímulo monetario y fiscal en Chile y el mundo". En esta línea, el economista detalla que "la recuperación social va detrás de la económica y eso se traduce en impaciencia, que a la vez, se traduce en instancias expansivas que crean riesgo de sobreendeudamiento y de inflación. Recientemente hemos visto a los mercados alterados por eso y Chile no es excepción con sus políticas monetarias y fiscales expansiva y los retiros de AFP, que también funcionan como una forma de política expansiva".

Riesgo en la inversión

Otro riesgo más del que advirtió Fontaine en Chile es el de la violencia. "El estallido social fue muy violento y eso no se ha eliminado completamente. Siguen habiendo conatos importantes de violencia en la calle y en La Araucanía y puede volver a prender si hay una percepción de que el proceso constituyente no satisface las necesidades de estos grupo pequeños. Eso puede generar mucha inestabilidad y eso cobra un precio en la inversión, mientras que el consumo puede crecer con fuerza", previno.

Aun así, el exministro de Economía mantiene una visión optimista del escenario político en Chile en 2021. "En el clima político, ciertamente la combinación del estallido de octubre con el covid, a primera vista parece letal como impacto económico. Sin embargo pienso que con el tiempo la gente ha empezado a hastiarse de la violencia y, covid de por medio, las personas demandan recuperación económica, salir de la recesión y conseguir empleo. Eso va a seguir primando en la votación del próximo mes para la convención constituyente, como para las presidenciales y parlamentarias de fin de año", dijo Fontaine, añadiendo que "el votante medio va a imponer una visión más sensata y menos polarizada que la de la calle".

"Un riesgo es la demagogia que se ha visto en el Congreso y lo que pueda pasar con temas inversión, protección del derecho de propiedad y también regulaciones de distinto tipo. Este riesgo hace que la recuperación sea más liderada por consumo que por inversión. La inversión todavía estará refrenada por riesgo políticos y la discusión constitucional", señaló el economista.

Con todo, tiene fe en un proceso constituyente liderado por el centro. "El panorama pinta para una convención moderada, con una mayoría amplia concentrada en la centro derecha, no más de un 50%, pero un conjunto importante y el resto repartido entre centro izquierda y extrema izquierda. Eso hace ver que la regla de los dos tercios asegura un resultado en el que los extremos estarán fuera y se logrará algo sensato", expresó Fontaine.