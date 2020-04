Juan Sutil: “Chile va a entrar en recesión. Eso es muy doloroso, será un retroceso enorme”

Macro

Líder gremial dice que el fondo empresarial para enfrentar la crisis ya superó los $ 82 mil millones. Advierte, además, que es clave no paralizar la economía.

Su primer mes al mando de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) cumplió Juan Sutil, un período en el que ha debido coordinar a los principales gremios del país para enfrentar los coletazos, en materia económica y laboral, de la crisis sanitaria del Covid-19.

“Durante 40 años ha trabajado 12, 14 horas diarias y muchas veces cuando uno es empresario, la actividad es de lunes a lunes. Pero en este rol me ha tocado trabajar más, básicamente porque estamos ante una emergencia que requiere estar presente en la toma de decisiones”, reconoce. Y, con alegría, comenta que sus esfuerzos han dado frutos: el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile ya superó los $ 82 mil millones.

- Se superó ampliamente la meta que se estableció ¿Siente eso como una señal de respaldo?

- Sin duda es un voto de confianza, y creo que también responde a un concepto que hemos querido implementar como CPC. Este lunes lanzaremos “SiEmpre”, que es Solidaridad e Innovación Empresarial, creo que eso lo resume bien. Vamos a ir informando a la comunidad y a la sociedad de las acciones que estamos haciendo, la focalización de los recursos.

-La ciudadanía demandó mayores gestos por parte del empresariado durante la crisis social y la lectura es que la situación no ha cambiado. Ahora, ante una crisis sanitaria, vemos que diversos empresarios se reúnen y generan este fondo. ¿Qué marcó la diferencia?

-Cuando vino la crisis social pasaron algunas cosas fundamentales. La primera, fue una sorpresa general para el país, para los empresarios, para los políticos, fue una sorpresa para la sociedad en su conjunto.En ese minuto creo que los empresarios tomaron conciencia y también ejercieron acciones precisamente para tratar de ir resolviendo parte de los problemas. Lo que pasa es que después se mezcló con una violencia inusitada. Al final se generó un conflicto de tal magnitud que tampoco permitió visualizar las acciones que los empresarios empezaron a tomar.

-¿Qué ha sido lo más complejo de estas semanas?

-Para mí, lograr conseguir los elementos e insumos de protección de salud, y poder compaginar las necesidades que tiene el sector público, en este caso el Ministerio de Salud, con las cosas en las que nosotros podemos ayudar y eso nos ha producido mucho desvelo. No hay que olvidarse de que Estados Unidos provocó un embargo a todos los bienes que son de producción de equipo médico. Turquía hizo lo mismo. China ha hecho lo mismo. Esta cuestión ha sido como lo ha dicho por ahí, creo que fue el ministro de Salud, una guerra por equipos médicos. Diría que eso es lo que más desvelo me está provocando.

Además, acá hay un problema no solo de inequidad -que se pudo haber manifestado en la crisis del 18 de octubre- sino que también está quedando en evidencia que tenemos problemas de pobreza que están creciendo producto de toda esta situación.

“Se ve mal, el mundo entero está en recesión”

- En materia económica ¿Cómo ve el futuro?

- Sin duda se ve mal, el mundo entero está en recesión y Chile va a entrar en recesión. Eso es muy doloroso, esto será un retroceso enorme. Hay una destrucción de valor monstruosa. Las compañías ya no valen lo que valían antes, los ingresos tampoco son los mismos que antes.

- ¿Se están preparando nuevas medidas al interior de la CPC para enfrentar la situación?

- Por supuesto, estamos promoviendo dentro del sector empresarial que hagamos todos los esfuerzos para tratar de mantener la continuidad laboral, y ahí hay una cosa que es muy importante, y es que no podemos contribuir a agudizar el problema. Por lo tanto, todo aquello que pueda ser mantenido como set, como producción, tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar por tratar de que la economía no se nos paralice.

Hay que compaginar las buenas decisiones de protección de la salud de los ciudadanos y nuestros trabajadores, con un equilibrio que permita que esto no se transforme en una debacle económica, que al final puede llevar a una situación de inestabilidad económica, social y política.

- Hace unos días planteó que si se implementaba cuarentena total, Chile podría pasar a ser uno de los países más pobres de América Latina ¿Mantiene esa afirmación?

- Prefiero tomar medidas parciales que permitan que se proteja a la comunidad, pero que también se protejan aquellas áreas de producción que nos van a permitir el sustento futuro. En la medida que vamos mitigando eso, el impacto de esta crisis obviamente será menor. Esto hay que mirarlo todo en su conjunto, porque si no lo que va a ocurrir es que podemos tomar medidas muy drásticas, que nos permitan quizá controlar en forma más eficiente que lo que está haciendo la autoridad, pero a su vez nos puede hundir en un retroceso económico de grandes proporciones.

-¿Cree que la Ley de Protección del Empleo es suficiente para frenar el impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral?

- No. Si uno mira las cifras, sin duda vamos a estar con un desempleo sobre dos dígitos muy luego. Dónde se va a producir el problema es precisamente en esa persona que sale todos los días a buscar su sustento de forma informal.

También hay sectores que están siendo muy afectados, entonces hay que hacer algo. Toda la producción del país está radicada en las empresas. Son las que concurren con los impuestos que producimos los trabajadores y los empresarios, son las que le entregan esos recursos al Estado, a las municipalidades, recursos que el sector público tiene que redistribuir de la mejor forma posible. Entonces, por eso es tan importante proteger al sector productivo. Hoy día en ninguna parte del mundo se podría pensar que puede existir una sociedad próspera si no hay producción.

Salvataje de firmas: "Tenemos que usar todos los mecanismos"

- La banca ha sido flanco de críticas ¿Cree que las PYME encontrarán de su mano el financiamiento para sobrevivir a este período?

- Sí, las medidas que se han tomado son precisamente para que eso suceda. También hay que pensar que gran parte del financiamiento que la banca tiene, son los ahorristas y son los ahorros de su vida que están ahí en juego, entonces la banca tampoco puede llegar y simplemente decir "oye, yo voy y pongo estos ahorros en riesgo". Por eso son tan importantes las medidas de parte del Gobierno, para permitir que se genere una ecuación virtuosa.

- ¿El Estado debe apoyar o no a las empresas grandes? como Latam.

- Hay muchas combinaciones. Primero está el mercado de capitales, donde puedes hacer un aumento capital. También está el mercado de deuda. En tercer lugar está la posibilidad de negociar otras medidas, como ya lo han negociado con sus colaboradores. Esa negociación que vimos no es para pagar la mitad de los sueldos, esa negociación es para salvar la fuente laboral para que una vez que esto pase, se reactive.

Por eso hay que mirar las cosas en perspectiva. Después de eso existen otros mecanismos antes de entrar a nacionalizar una empresa, que para el Estado puede ser el peor de los negocios, porque se tendría que hacer cargo del problema y de la deuda, y la deuda de Latam son US$ 10 mil millones. No sé si Chile tiene espacio para eso, pero sí puede tener espacio para que LAN pueda emitir un bono convertible en acciones el día de mañana con preferencia de pago y quizá el Gobierno sí puede poner ahí unos recursos y el mercado de capitales también, y eso puede salvar a la compañía.

En esto tenemos que usar todos los mecanismos y toda la racionalidad, tenemos que tener criterios técnicos para resolver los problemas, pero también muy humanos, porque no hay nada más inhumano que perder las fuentes laborales.