Juan Sutil ratifica que la CPC no comparte que el 17 de septiembre se declare como feriado irrenunciable

Macro

Respecto a la incertidumbre que afecta a la inversión señaló que se necesita generar un terreno fértil para que los empresarios la retomen

En medio del avance de la moción parlamentaria para que este 17 de septiembre se declare como feriado irrenunciable el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, ratificó que el gremio no comparte la iniciativa.

En conversación este lunes con Radio ADN, señaló que ante los argumentos que apuntan a problemas de seguridad en el movimiento de las personas por las horas de cierre, es necesario responder a las necesidades de quienes requieren servicios después de sus jornadas laborales.

“Acá si bien es cierto hay una gran demanda de quienes trabajan en el gran comercio, también hay que pensar que la actividad en su conjunto funciona”, manifestó.

Respecto a la demanda que se le hace al mundo empresarial en el contexto en que se necesita reactivar el empleo con trabajos formales, el dirigente gremial recordó que según los datos, el empleo asalariado ha recuperado su nivel previo a la pandemia por lo que aseveró que el problema está en la pequeña empresa y en los trabajos informales.

En este sentido recalcó que las remuneraciones en las grandes empresas es el doble de lo que se paga en las pequeñas empresas y el mundo informal y “ahí yo no quiero eludir la responsabilidad que puedan tener los empresarios, pero hay que pensar que los ingresos de los países dependen de su productividad, competitividad y estado de desarrollo”.

Ante esto aseveró, que si bien en algunos casos la crítica hacia los empresarios puede ser justa “en la generalidad no lo es porque al final son las reglas de la economía u los avances de los países lo que va determinando la situación” de empleo y salarios.

Agregó que hay que avanzar en ir generando desarrollo con protección social, con mejores pensiones, salud y educación.

Sobre la incertidumbre que está afectando a la inversión comentó que ante iniciativas como el royalty minero y los retiros de fondos de pensiones que se debaten en el Congreso el sector empresarial necesita de estabilidad.

Ante la pregunta de si es que los empresarios están sacando sus capitales, Sutil aseveró que “no es así”. Agregó que hoy las inversiones están en “camionetas de reparto, infraestructura, galpones, en fabricas”.

En lo referente a movilizar nuevas inversiones aseveró que es razonable que los empresarios hayan sido cautos en bajar su nivel de endeudamiento ante una mayor incertidumbre para “poder soportar eventualmente una crisis”. Señaló que se necesita generar un terreno fértil para que los empresarios retomen la inversión.

Respecto a sus preferencias presidenciales comentó que "el Partido Republicano no me representa en su posición, porque los extremos no generan los cambios que la sociedad requiere".