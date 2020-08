Junio ratifica bajón histórico de la economía en segundo trimestre y anticipa lento repunte

Macro

Actividad se contrajo un 12,4% en el mes, mientras que el segundo cuarto del año se hundió un 14%, según los datos preliminares que entregó ayer el Banco Central.

Con una caída anual de 12,4% del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registrado en junio, el segundo trimestre se convirtió en el peor registro histórico para el desempeño de la economía -un retroceso de 14% en doce meses-, según los datos preliminares entregados ayer por el Banco Central.

Tras cuatro meses consecutivos en que la pandemia ha restado puntos a la actividad productiva -retrotrayéndola unos siete años si se mira la serie desestacionalizada-, desde abril la magnitud de las caídas mensuales se ubican por sobre los dos dígitos, con lo que el segundo cuarto del año refleja de manera contundente los efectos de la crisis sanitarias, evocando a los desplomes de la crisis del 82.

Contra todo pronóstico, eso sí, el sexto mes del año no fue todo lo malo que se esperaba. En comparación con igual mes del año anterior, el Imacec Minero creció 2,2%, mientras que el No Minero cayó 14%.

En términos desestacionalizados, el primero tuvo un alza mensual de 1,1% y el segundo lo hizo 1,7%. Este último, no crecía desde febrero.

Estos datos sorprendieron dado que se asumía que el peak de contagios nacional, junto a la mayor proporción de la población en cuarentena -en torno al 50%-, llevaría a que la economía retrocediera entre 15% y 25%. ¿Qué ocurrió entonces?

“La Minería vuelve a aportar positivamente, recogiendo la recuperación gradual que muestra la economía global, y particularmente China”, explicó el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann.

Un comportamiento que se vio ratificado en el desempeño del comercio exterior del sexto mes, según comentó el economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte.

En cuanto a lo ocurrido en el indicador no minero, puso énfasis en que también se “va estabilizando” .

Según el reporte del Central las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera.

Esto, a juicio de Lehmann, “está dando cuenta de un uso de la capacidad instalada mayor de la que se preveía”.

“El comercio ha sido un sector muy afectado, pero ha tenido capacidad de adaptación. Las ventas electrónicas han incrementado su volumen y se han mejorado los canales de distribución”, complementó el economista de Banco Santander,Gabriel Cestau.

Para el economista jefe de BICE, Marco Correa, a lo anterior se le sumó el hecho de que se expandieron los estímulos fiscales, como las transferencias a la personas.

¿Y la recuperación?

Para julio, el consenso de las expectativas apunta a una contracción del Imacec de magnitud similar o algo menor a lo de junio.

“El panorama hacia delante mejora un poco respecto de lo que esperábamos. Cuando se publiquen las Cuentas Nacionales tendremos más información como para evaluar lo que está pasand”, manifestó el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

Para el PIB de este año, lo que ven es un efecto por el retiro de los fondos de pensiones, ubicando sus expectativas en el rango menos pesimista si se toma como referencia el que menaje el ente emisor de entre -7,5% a -5,5%.

En cuanto a la velocidad de la recuperación, el economista jefe de BTG Pactual Chile, Pablo Cruz, comentó que “esperamos que sea fuerte en los dos siguientes trimestres”, reflejando una reapertura tras el “coma inducido” que significaron las cuarentenas. Esta se moderará en 2021, en la medida en que la actividad se adecúa a “convivir con el covid”.

En una línea similar, el coordinador macro de Clapes UC, Hermann González, advirtió que sólo una vez que tengamos una vacuna disponible para todos se dará paso a una recuperación completa, “lo que esperamos ocurra recién en 2022”.

Con una visión distinta, el economista senior de LyD, Tomás Flores, advirtió que en general “será más lenta de lo observado en otros países debido al resurgimiento de la violencia subversiva que impedirá una reapertura en paz”.

Un punto con el que coincidió el economista de Banchile, Agustín García, lo que se suma “que no puede descartarse un escenario de rebrote de contagios” y el hecho de que “el mercado laboral puede mostrar un deterioro mayor en caso de que una parte importante de los trabajadores acogidos a la ley de empleo no puedan retornar a su actividad”.



Fedetur y CNC piden al Gobierno "salvar al turismo"

Un llamado a mantener el sector en pie hicieron ayer la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC). A través de un comunicado, las entidades gremiales afirmaron que se encuentran en un punto de inflexión, ya que de no recibir pronto ayuda adicional, con medidas específicas para esta industria, no habrá opción de salvar a muchas empresas de este rubro.

Para la etapa de supervivencia, las partes solicitaron acceso a créditos especiales para el rubro, que consideren montos de préstamos por el equivalente de hasta 6 meses de venta, con meses de gracia. También pidieron mantener vigencia de la ley de protección del empleo hasta que se levante el toque de queda y se termine la obligación de cuarentena de 14 días al ingreso de turistas extranjeros a Chile; y el no cobro de renta a concesiones y extensión en el plazo de ellas para actividades turísticas que funcionen en el mar, playas, ríos, lagos, parques nacionales u otros bienes nacionales.

Para la etapa de reactivación, los gremios propusieron una rebaja temporal de IVA y/o impuestos específicos.