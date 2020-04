Klaus Schmidt-Hebbel: “Es un paquete poderoso y será muy bueno para amortiguar parcialmente la caída libre de la economía”

Macro

“Si esta crisis dura más de tres meses, muchas de estas medidas habrá que repensarlas”, afirma. Sobre la tasa cero, dice: “Me parece muy bien, la tasa que se menciona es acorde con las condiciones actuales del mercado”.

Desde el 15 de marzo, Klaus Schmidt Hebbel está y seguirá en cuarentena total, hasta nuevo aviso. Desde su hogar, el ex economista jefe de la OCDE teletrabaja, hace propuestas y sigue al dedillo la contingencia.

- ¿Cuál es su evaluación de las medidas anunciadas por el gobierno?

- Están muy en línea con los que habíamos planteado. Aplaudo fuertemente a las tres autoridades económicas: Ignacio Briones, Mario Marcel y Joaquín Cortez, por presentar en forma coordinada y complementaria un paquete que es poderoso y va a ser muy bueno para amortiguar, parcialmente, la caída libre de la economía chilena, que está cayendo como piano de cola.

Las medidas son correctas en su dirección, los instrumentos que usan, y algunas de ellas me han impresionado por su magnitud.

- ¿Cuáles destaca?

- Por ejemplo la línea del Fsic que puede implicar dar créditos adicionales hasta US$ 24 mil millones, eso es casi el 10% del PIB chileno, más la expansión fiscal que equivale a 5,5% el programa I y este plan de emergencia número II. La CMF pospuso en un año la calendarización de implementación de los estándares de Basilea III y, quizás más importante que eso, se ablandan las condiciones de provisiones de los créditos chuteados, impagos, renegociados siempre y cuando el deudor se acerque a su banco.

- ¿Serán suficientes?

- Si esta crisis dura más allá de tres meses, muchas de estas medidas habrá que repensarlas, no en los instrumentos, sino que en la magnitud, los volúmenes y montos involucrados. Todas las medidas de los países OCDE apuntan a dos a tres meses desde el 1 de abril, que es cuando toman efecto en la mayoría de los países.

- Si pensamos en 3 meses, los US$ 2.000 millones destinados a cubrir a 2,6 millones de trabajadores informales ya no parecen tanta plata…

- Sí, pero hay que ver el aumento que implicó. Fueron US$ 170 millones en el primer programa, ahora eso se multiplica por 12,7 veces, el aumento cuantitativo es significativo.

Tasas cero

Schmidt Hebbel está entusiasmado con las medidas, dice, porque varias de ellas se parecen a sus propuestas (junto a Horizontal y/o Felipe Kast) con miras a intensificar el programa I del ministro Briones. También hicieron recomendaciones al Banco Central y la CMF. “Plateamos 8 o 9 puntos muy parecidos, o que van en la misma dirección. Planteamos incrementar el bono Covid-19 a US$ 3.000 millones y el gobierno lo hizo por US$ 2.000 millones. Pero si esta crisis llega a los 4 meses, o estamos de vuelta al trabajo y mucha gente está perdiendo el trabajo, se puede financiar alguna extensión”.

- ¿Qué le parece que el gobierno haya negociado con bancos una tasa cero, e incluso menos para los créditos Covid-19 para las pymes?

- Me parece muy bien. La tasa que se menciona es acorde con las condiciones actuales del mercado, que es real de 0 o nominal de 3,5%, más condiciones de mercado para un crédito que está garantizado por el Estado (de 60% a 85%, según ventas anuales). Es una forma efectiva de hacer llegar los créditos a los clientes. La información parcial que tengo de algunos bancos es que las solicitudes han sido muchas y creo que esto se puede hacer bien y pronto. Las empresas están desesperadas y los bancos están disponibles para entregar esos fondos.

En comparación internacional, Chile se está moviendo muy rápido y en volumen importante. Nos ponemos en la frontera en velocidad, efectividad y coordinación entre distintas autoridades para llegar y colocar a la vena recursos a empresas pymes, pequeñas y medianas, y también a trabajadores formales e informales. Nos quedan dos pendientes aún.

-Justamente un pendiente es el de los trabajadores que boletean, Briones deslizó la posibilidad de crear una suerte de seguro para ellos.

-Si el ministro lo esbozó le está dando peso a esa opción, es difícil de manejar y diseñar porque se autoemplean, pero también propusimos considerarlo seriamente.

Shock transitorio

- ¿Comparte la idea de que es un shock transitorio?

- Lo más probable es que sea transitorio. No podemos anticiparlo con certeza porque no conocemos la epidemiología detallada y el curso que va a tomar la tasa de contagio, y de mortalidad en los siguientes días, semanas y meses, y va a depender de lo que hagan los países. Los epidemiólogos son peores que los economistas para predecir el futuro (ríe). No me atrevo a poner cifras aún.

- ¿Fue voluntarista el BC al plantear una rápida recuperación tras el shock?

- Hay que tener cuidado en esto. Fui banquero central por 12 años y jamás ocuparía la palabra voluntarista, ni sesgado, ni más optimista que el mercado. El Central se juega buena parte de su reputación en evitar todo tipo de sesgo en sus proyecciones. Las proyecciones del IPoM deben haberse cerrado hacia el 20-22 de marzo, en esa fecha yo tenía dudas respecto de una eventual recesión en Chile por el coronavirus y el BC presentó una proyección con una caída del PIB de entre 1,5% a 2,5% para 2020, dada esa información en esa fecha me pareció adecuado. Hoy, estoy seguro que la proyección del BC sería más pesimista que esa, así como la mía, la de todo el mundo, la de Ben Bernanke.

- Ustedes propusieron un fondo para capitalizar a grandes empresas ¿Lo considera un pendiente?

- Capitalizar a grandes empresas es un pendiente de nuestra lista.

- ¿Por qué es necesario?

- Porque las grandes empresas tienen un peso importante en la economía chilena, la mayoría cotiza en bolsa y ha caído su valor, y puede seguir cayendo en las corporaciones afectadas en los rubros de transporte, hotelería, algunos servicios, manufactura, etc. Entonces, primero, estas empresas dan mucho empleo, Latam emplea 60-70 mil personas, Cencosud dentro y fuera de Chile emplea 150 mil. Segundo, las cadenas de pago con cientos de pymes y otras que no son pymes que proveen servicios, bienes o insumo, bienes de capital. Tercero, el número de clientes que tienen estas empresas también se verían perjudicados si las grandes quiebran. Y, finalmente, el sistema financiero.

- ¿Cómo afectarían al sistema financiero?

- Estas son empresas grandes, no financieras, pero que tienen muchos bonos de los cuales somos dueños todos los trabajadores que cotizamos en AFP, o son dueños los bancos u otras empresas. Esto podría arrastrar al mercado de capitales y podría poner en peligro al sistema financiero chileno. Los bancos pueden descapitalizarse y luego pierden los accionistas, pero no pueden cerrar sus puertas porque eso perjudica a los depositantes y genera pánico. Todo esto justifica una eventual intervención del gobierno aportando capital fresco, posiblemente en condiciones de privilegio respecto de los viejos accionistas y que aportaría capital a un valor accionario muy bajo. Ahí recapitaliza parcialmente, toma una posición que puede ser bien dominante y con la recuperación de la economía el valor accionario va a subir y años después puede vender obteniendo una ganancia muy potente. Ahora, el Estado también se puede equivocar y perder su capital, es un riesgo, pero en promedio las sociedades que tienen buenos fundamentos verán subir su valor de mercado.

- ¿Tenemos espaldas para eso?

- Limitada.

- El presidente Piñera señaló que él era más partidario de un crédito preferencial que se otorgue entre privados.

- No sé. Creo que puede ser insuficiente. Aún no estamos en una situación crítica, dramática, catastrófica, pero sinceramente creo que hay que estudiar de cerca lo que hacen hoy, y lo que hicieron en 2008-2009 en EE.UU., Inglaterra y otros que rescataron a empresas corporativas no financieras inyectándoles capital o dándoles crédito desde el Estado. Si es una empresa cuyo valor se acerca a cero en los mercados de capitales en cuanto a sus acciones, no es una empresa a la cual voluntariamente el sector privado vaya a invertir en ella y ahí hay un rol potencial para el Estado que es muy importante.