La guerra comercial se siente en Chile: caen las exportaciones a EEUU y China en enero-abril

Macro

En un contexto de menor crecimiento del comercio mundial, se observa una baja en los embarques de las principales materias primas del país.

Bolsas, dólar y commodities han temblado con el recrudecimiento de la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China, que tuvo como protagonista la estocada directa del gigante norteamericano a Huawei.

Sin embargo, no son las únicas variables impactadas. Más silencioso, pero constante, ha sido el golpe al comercio exterior y, en especial a las exportaciones, motor del crecimiento de la economía chilena.

En el período enero-abril los envíos locales hacia Estados Unidos totalizaron US$ 3.476 millones, lo que implicó una caída de 16%, en comparación con igual lapso de 2018; mientras que a China se fueron US$ 7.408 millones, un 7,3% menos que hace un año.

El gigante asiático, su par norteamericano y Japón son los principales socios comerciales de Chile, con participaciones respectivas de 30,2%, 14,5% y 10,2% en estos meses, según antecedentes de Aduanas.

De ahí que si los problemas comerciales se agudizan, el impacto es directo en nuestro país, que tiene una economía abierta al mundo gracias a 26 acuerdos comerciales con 64 mercados que representan el 63% de la población mundial y el 86% del PIB global.

La minería en baja

En los primeros cuatro meses del año, los envíos chilenos al mundo sumaron US$ 24.277 millones, lo que significó un descenso de 5,4% respecto a igual período del año previo.

Un informe de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcon) precisa que durante este lapso persiste una desaceleración de las ventas al exterior, ligada a menores embarques de las principales materias primas que componen la oferta exportable, entre ellas, el cobre, el carbonato de litio y la celulosa, los que, además, en los últimos meses han experimentado bajas en sus precios internacionales.

Los tres grandes sectores: minería, silvoagropecuario, e industrial registraron mermas en comparación con igual período de 2018.

Sin embargo, la mayor variación negativa, tanto relativa como absoluta, se observó en los envíos de la minería, que explican el 80% de la contracción.

“La guerra comercial continúa provocando inestabilidad e incertidumbre global, lo cual ha afectado los precios de ciertos commodities como las perspectivas de crecimiento mundial”, apuntó la Dieron.

En efecto, el 9 de abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó por segunda vez en el año la proyección para el crecimiento mundial a 3,3%. Previamente, lo había hecho en enero, a 3,5% desde un 3,7%.

Durante el período enero-abril del presente año, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 11.790 millones, lo que implicó un descenso de 8,6%.

El cobre generó el 92% de los envíos mineros al sumar US$ 10.880 millones tras un retroceso de 7,4%.

De acuerdo a la Direcon, esta disminución se justifica, parcialmente, en el cambio del precio de la libra de cobre, que pasó de US$ 3,14 promedio durante el primer cuatrimestre de 2018 a US$ 2,84 promedio a igual período de 2018, equivalente a una caída interanual de 9,5%.

En este contexto, por lo demás, se observó un cambio en la composición de las exportaciones del metal rojo, ya que los envíos de cátodos lograron su mínima participación histórica para el período, al mismo tiempo que el concentrado de cobre alcanzó su presencia más alta.

En tanto, el resto de la minería protagonizó una pérdida de terreno de 21% como consecuencia del descenso de 41% en los embarques de hierro, de 26% en los de plata y de 11% en los de carbonato de litio.

Mayo no se ve mejor

Al 15 de mayo, las exportaciones chilenas al mundo registraron US$ 27.622 millones, US$ 1.162 millones menos que en igual lapso del año anterior, lo que equivale a una caída de 4%, según cifras del Banco Central. Y todo indica que la merma podría profundizarse hacia el cierre de mes.

De hecho, el cobre -principal producto de exportación nacional hacia el resto del mundo y, en particular, a China- experimentó el jueves pasado su menor nivel desde el 4 de enero pasado, tras cerrar la jornada en US$ 2,658 en la Bolsa de Metales de Londres, con un retroceso diario de 1,01%.

Sólo en abril los envíos totales habían anotado una baja de 6,3%, mientras que las ventas de cobre se contrajeron 4,1%.

¿Y las importaciones? Los bienes de capital aún dan respiro

Los mayores socios comerciales de Chile se benefician de acuerdos y tratados de libre comercio. Por ello, mientras el año pasado el arancel efectivo promedio para el mundo fue de 0,81%, el porcentaje bajó a 0,43% para EEUU y a 0,67% para China, de acuerdo con el Servicio Nacional de Aduanas.

Ahora bien, en el primer cuatrimestre, según las cifras del Banco Central, las internaciones tuvieron un comportamiento dispar entre nuestros principales socios. Mientras con Estados Unidos totalizaron US$ 4.188 millones, y prácticamente se mantuvieron respecto de igual lapso del año anterior (-0,5%), con el gigante asiático avanzaron 2,98% al llegar a US$ 5.582 millones.

En el período, las importaciones de productos intermedios sumaron US$ 11.319 millones, tras un retroceso interanual de 2,3%. La disminución se fundamentó, principalmente, en la trayectoria de las compras de bienes energéticos por US$ 3.302 millones luego de caer 7,1%.

No obstante, destacó el máximo histórico alcanzado en las importaciones de productos metálicos (US$ 1.131 millones), de cartón y papel (US$ 242 millones) y de trigo y maíz (US$ 239 millones). También sobresalieron las adquisiciones de US$1.294 millones de químicos y US$ 126 millones de aparatos de control eléctrico.

Las importaciones de bienes de capital fueron de US$ 4.715 millones gracias a un alza interanual de 2,2%, incluido récords en aparatos médicos por US$ 302 millones luego de subir 2,8%; y la de buses por US$ 253 millones tras un aumento de 70%.

Además, destacaron las expansiones de 45% de las importaciones de maquinaria para la minería y la construcción; y de 14% en motores y turbinas.

Las compras de bienes de consumo llegaron a US$ 6.925 millones en los primeros cuatro meses del año, tras un retroceso interanual de 1,8%. Los durables concentraron el 39% de las internaciones del total pese a ceder 4,1% y alcanzar a US$ 2.707 millones. Clave en esta baja fue la menor compra de 14% de automóviles.

Por otro lado, llamó la atención el peak en las internaciones de electrodomésticos por US$ 263 millones, como la expansión de 26% en las compras de televisores y de 13% en las de computadores.

Entre las adquisiciones de bienes de consumo semidurables destacaron vestuario por US$ 1.056 millones y calzado por US$ 341 millones.

A su vez, las importaciones de bienes de consumo no durables, como perfumes y bebidas y alcoholes, registraron su mejor desempeño histórico al alcanzar US$ 279 millones y US$ 150 millones, respectivamente.