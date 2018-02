La inversión en obras públicas proyectada a 2021 anota primera alza desde comienzos de 2016

Macro

No sólo las vacaciones son motivo de alegría para los chilenos. En los primeros meses de 2018 se han conjugado una serie de signos alentadores que sugieren el fértil terreno que se está configurando para que la economía aspire a crecer en torno al 3%, al menos un punto más que en los últimos cuatro años.

Aupicioso en este contexto es el aumento de 5% que mostró con respecto al lapso abril-junio la inversión proyectada para el sector de obras públicas, que de acuerdo al catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) contabilizó al cierre del tercer trimestre US$ 11.350 millones para el actual quinquenio (2017-2021), explicando el 24,8% del total nacional, con 360 proyectos con cronogramas definidos.

Entre los motivos detrás del incremento -el primero desde el segundo trimestre de 2016- están los ingresos del Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble, Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva del Milodón, XII Región, Reposición Ruta 148 Sector: Cruce Ruta 5-Puente Queime, Construcción Macroinfraestructura Terreno Sauzal, Peñalolén, Ampliación Estadio Fiscal de Talca, Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe-Pellaifa.

A ello se agrega una mayor estimación quinquenal de Hospital Gustavo Fricke, por extensión de fecha de término de obras, así como de Mejoramiento, Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique y de Mejoramiento Interconexión Vial Temuco-Padre Las Casas.

Al desglosar los datos de infraestructura pública, se observa que la inversión esperada de los proyectos de MOP Concesiones aporta con el 39% a nivel sectorial (US$ 4.431 millones). Aquellos de la cartera propiamente tal, participan con un 23% (US$ 2.606 millones), mientras que los del Ministerio de Salud, lo hacen con un 18% (US$ 2.058 millones) dentro del segmento de Obras Públicas.

En cuanto a la distribución territorial de lo previsto a 2021, las regiones Metropolitana y Biobío son las que concentran la mayor participación. La primera representa el 33,5% del total.

Pese al aumento del tercer trimestre, la cartera de iniciativas aún está lejos del peak observado en el cuarto trimestre de 2015, que superaba los US$ 18.000 millones.

Sobre el ejercicio 2017, en particular, la inversión a materializar habría llegado a US$ 3.781 millones a septiembre. Esto implica una disminución de 4,9% respecto de 2016, la que sería la primera luego de seis años de avances.

Impacto en el empleo: febrero 2017 el peak

Desde la óptica laboral, las cifras de la Corporación constatan que el sector de obras públicas habría tenido un período peak en febrero de 2017, de 37.010 empleos y 272 proyectos en construcción.

Específicamente, las líneas 3 y 6 de Metro, así como los hospitales Félix Bulnes y el Gustavo Fricke y aquellas ligadas al MOP, fueron las iniciativas que más incidieron en la generación de puestos de trabajo durante el año pasado.