La inversión extranjera en Chile triplica flujos de 2017 en el primer semestre del año

Macro

Recursos nuevos para la economía ascendieron a US$ 8.335 millones, la cifra más alta de los últimos cinco años.

Un brusco salto registró la inversión extranjera directa (IED) en Chile durante el primes semestre. Según cifras del Banco Central, el balance de los flujos fue de US$ 4.716 millones, lo que representa un alza de 206% frente al mismo período de 2017.

En detalle, el componente más importante en los flujos fueron las utilidades reinvertidas, con US$ 5.092 millones, seguida de las participaciones en el capital, con US$ 3.243 millones. El balance final se vio afectado por una operación específica de pago de deuda al exterior, lo que restó US$ 3.619 millones.

Así, si se combinan los flujos positivos, durante los primeros seis meses del año ingresaron recursos nuevos por US$ 8.335 millones a la economía, la cifra más alta de los últimos cinco años.

Balance positivo

El ministro de Economía, José Ramón Valente, destacó que el monto de utilidades reinvertidas y participaciones en el capital “triplican la cifra del año pasado y es sustancialmente superior a la cifra de los años anteriores. Esto nos habla de una economía que está siendo capaz de atraer capitales extranjeros, aparte de los capitales locales que se están invirtiendo en nuestro país y eso refleja una economía dinámica, con oportunidades y con empresarios que tienen mucha confianza en el futuro del país”.

Por su parte, el director (s) de InvestChile, Ian Frederick, sostuvo que “las cifras son una señal que nos invita a seguir trabajando. Como agencia, estamos desarrollando una serie de iniciativas para hacer que la inversión extranjera siga llegando al país. En los próximos meses, implementaremos un calendario que incluye 30 actividades en 12 países, con miras a atraer compañías extranjeras interesadas en las oportunidades de inversión que nuestro país ofrece”.

Cabe recordar que ambas entidades anunciaron que en enero se realizará el V Foro Internacional de Inversiones, con la meta de atraer a cien compañías extranjeras con proyectos para instalarse en el país.

Importaciones crecen más que las exportaciones

Durante julio, las importaciones totales de la economía registraron un aumento de 15,7% interanual, hasta los US$ 5.801 millones, registro que superó el alza de las exportaciones en igual período, que avanzaron 11,8% hasta los US$ 6.176 millones. En ambos casos, las cifras mensuales fueron las más bajas del año.

El mercado reaccionó con moderación. Benjamín Sierra, de Scotiabank, comentó que "considerando que las bases de comparación de julio eran menos exigentes que las de junio, especialmente en importaciones, el resultado es limitado". Valentina Rosselli, de Econsult, remarcó en la caída de los envíos frente a junio y las ligó a la baja del precio del cobre, que "recoge la apreciación global del dólar, como consecuencia de los temores de una guerra comercial".