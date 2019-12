La minuta con la que el Banco Central busca despejar las dudas de la intervención del dólar

Macro

El ente emisor dio a conocer un documento de 13 puntos en los que aclara las dudas de la operación que considera US$ 20.000 millones.

La intervención al dólar que está realizando el Banco Central no es algo que comúnmente se da en el mercado chileno, de hecho, esta es la quinta que hace el ente emisor (2001-2002-2008-2011), por lo mismo es que muchas dudas han surgido sobre el proceso y los efectos de las medidas.

Considerando lo anterior es que el organismo dirigido por Mario Marcel lanzó una minuta informativa en la que detalla cómo se hace la operación de intervención y aclara las dudas que han surgido en redes sociales, siendo una de las mayores la de los US$ 20 mil millones que usará el Central para intentar bajar la volatilidad del tipo de cambio.

¿Por qué no se pueden destinar los recursos de la intervención cambiaria a gasto social? Es la última de las 13 preguntas que la entidad responde en el documento y quizá es la que más interesa a la gente. El ente emisor detalla que los gastos sociales corresponden, en general, a servicios que se entregan gratuitamente, "cuando se interviene el mercado cambiario las reservas no se transfieren, sino que se venden en subastas electrónicas". Es decir, el banco explica que los US$ 20 mil millones que comenzó a usar esta semana y hasta el 29 de mayo del 2020, no es que se estén "gastando ni regalando".

"En otras palabras, el Banco Central no está gastando ni regalando sus reservas", dijo, agregando que "cuando las reduce (las reservas), también reduce sus pasivos (deudas), correspondiente a bonos emitidos en el mercado local e internacional. En este sentido, si se usaran las reservas para financiar gasto fiscal, sería equivalente a financiar el déficit fiscal imprimiendo billetes, lo que en la experiencia chilena y mundial, genera alta inflación".

Además, justifica la existencia de las reservas internacionales indicando que sirven para proteger a la economía de ataques especulativos y restricciones que, de no existir, "obligarían a la economía a hacer ajustes especialmente dolorosos para las personas y empresas frente a los cambios en las condiciones internas o externas".

El Banco agrega que la intervención bancaria que en este caso tiene como objetivo ponerle freno a la escalada del dólar vendiendo divisas no tiene un costo para el fisco, ya que las divisas que se están enajenando se están vendiendo a un precio más alto que cuando se compraron, en los programas de intervención de 2008 y 2011 y estará cobrando intereses en sus operaciones de liquidez.

"Esto permitirá que mantenga la capacidad para responder a su mandato de mantener la estabilidad de los medios de pagos internos y externos, y debe usar sus recursos y las facultades que le entrega la Ley Orgánica que lo rige para la consecución de dicho objetivo", dijo en el documento.

Otro de los puntos que quiere dejar en claro el ente emisor es que no busca un precio para el tipo de cambio, "sino reducir los elevados niveles de volatilidad que se estiman excesivos, más aún cuando estos movimientos son rápidos y sucesivos en la misma dirección".

