La Moneda ultima detalles para presentar agenda anti abusos y nuevas medidas de reactivación

Macro

Se esperaba la presentación para esta semana, pero pensiones y Presupuesto han atrasado el proceso.

Intensos se anticipan los próximos días para el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Y no solo por los dos acuerdos que buscará cerrar en pensiones y Presupuesto 2020, sino también por un par de anuncios claves en el marco de la denominada “Agenda Social” que “están en el tintero”.

El primero es el paquete de medidas de la agenda “anti abusos y privilegios” que prepara el Ejecutivo, que considerará aumentos en las penas para los delitos de colusión, incluyendo como agravantes cuando se involucren servicios básicos en concertaciones de precios.

También se considerarían incrementos de multas y penas para los denominados “delitos de cuello y corbata”, no solo incluyendo la colusión, sino también fraudes o uso de información privilegiada.

Asimismo, se incorporarían urgencias a proyectos de ley y mociones que ya se encuentran en trámite en el Parlamento para fortalecer la libre competencia y la probidad en el aparato estatal, como la modernización del sistema notarial y registral, integridad pública, conflictos de interés y la regulación del nepotismo en el sector público.

El paquete de medidas es trabajado en conjunto por varias carteras, involucrando a Hacienda, Economía, Interior, Justicia y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Fuentes conocedoras del tema aseguran que se están afinando los detalles para realizar un anuncio, pero que sin embargo el timing aún no está del todo claro.

En principio, se esperaba que el paquete de medidas se diera a conocer esta semana. Sin embargo, el análisis que realizan en La Moneda es que las prioridades en lo inmediato, tanto a nivel político como comunicacional, están puestas en sacar adelante la reforma al sistema de pensiones, además de despachar el Presupuesto 2020.

El trámite del erario se ha visto enredado en los últimos días, luego de que los diputados aprobaran una indicación de la diputada de RN, Ximena Ossandón, para aumentar en 50% el monto de la pensión básica solidaria el próximo año, en circunstancias en que el Ejecutivo propuso un 20%. Aquello ha obligado al gobierno a entablar una negociación con los parlamentarios, a apenas una semana de haber cerrado un “marco de entendimiento” para despachar el erario.

Reactivar con foco en PYME

Otra de las áreas donde es inminente un anuncio es en la agenda de reactivación económica que trabaja el Ejecutivo, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Dicho trabajo consideraría un espectro amplio de medidas, desde lo tributario hasta apoyo e incentivo a la contratación.

Aquello viene a engrosar las medidas anunciadas a fines de la semana pasada por el ministro Briones y su par de Economía, Lucas Palacios, para apoyar a las empresas de menor tamaño afectadas por los desmanes provocados en las protestas sociales.

Entre lo ya anunciado, se considera una capitalización extraordinaria de US$ 500 millones para BancoEstado, con el fin de entregar apoyo financiero a los pequeños comerciantes; y la capitalización del fondo de garantías de créditos para Pymes de Corfo (Fogain) con US$ 200 millones, lo que les permitirá acceder a financiamiento de inversión y capital de trabajo por hasta US$ 3.000 millones.