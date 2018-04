Lagos Weber pedirá citar a Larraín a la comisión de Presupuestos para explicar compromisos no financiados

Macro

Senador de la comisión de Hacienda advirtió lo complejo que se prevén las relaciones con el Ejecutivo tras la denuncia del ministerio.

Agencia Uno

Como afirmaciones muy "serias y graves" calificó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) los dichos del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien reveló esta mañana que existen unos US$ 5.566 millones en gastos comprometidos en programas y proyectos de ley que no están debidamente provisionados para el período 2018-2021.

De acuerdo al parlamentario, que forma parte de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, lo anterior genera un clima "muy complejo" y "no me parece que sea la forma de construir una relación. "Ahora qué ocurre, ¿voy a tener que dudar de que me está diciendo la verdad su director de Presupuesto? (...) Decir de que se miente o se engañe en el gobierno anterior, creo que es un mal camino", expresó.

Ante la gravedad de las situación, el senador espera que la autoridad concurra a la brevedad a la comisión mixta de Presupuestos a "explicitar claramente" a qué corresponde y cómo se llegó a estas cifras, que apuntan a que este año existirían compromisos por US$ 1.500 millones que no tendrían financiamiento.

"Si el gobierno actual no le gustan los proyectos anteriores porque quiere usar esos recursos para otra cosa, que lo diga en castellano", emplazó.

Asimismo, destacó que sería importante escuchar la opinión del exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y el exdirector de Presupuesto, Sergio Granados, para defender lo que se hizo, "que creemos está bien hecho".

"Necesitamos que aquellos actores también se pongan en primera fila a defender ese trabajo", fue el llamado del senador PPD.