Larraín califica como una "buena noticia" las cifras de empleo: "Mucha gente está volviendo al mercado laboral"

Ministro de Hacienda enfatizó que el 98% del empleo creado en el trimestre diciembre 2017- febrero 2018 fueron asalariados. También respondió al exministro Eyzaguirre por críticas a la reforma tributaria.

Como una "buena noticia" calificó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, las últimas cifras de empleo publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que dio cuenta de que el desempleo se ubicó en 6,7% en el trimestre móvil diciembre 2017- febrero 2018, tres décimas sobre lo registrado hace un año.

El titular de las finanzas públicas, quien fue acompañado en una actividad por el ministro de Agricultura, Antonio Walker, puso el foco en la composición del empleo, destacando que el 98% de las plazas creadas en el período fueron asalariadas y tuvieron una expansión de 3,8%, su mayor alza desde 2012.

"Eso es bueno porque indudablemente hemos tenido mucho empleo por cuenta propia y en este trimestre móvil más de 210 mil empleos son asalariados. Tenemos acá las primeras de la reactivación de la economía chilena, es incipiente y tenemos mucho trabajo por delante", afirmó.

El secretario de Estado aseguró que el incremento de la tasa de desocupación en el período se explicaría, fundamentalmente, por el crecimiento de la fuerza de trabajo, lo que daría cuenta de que las personas están volviendo al mercado laboral.

"Hay que mirar las cifras de empleo completas, no quedarse solo con la tasa de desempleo. La tasa aumentó ligeramente, pero aumentó a niveles de 6,7% a pesar de una fuerte creación de empleo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está volviendo al mercado laboral, algunos se incorporan por primera vez pero hay algunos que están volviendo al mercado laboral. Trabajadores que estaban desalentados y que hoy se alientan, tienen una esperanza de encontrar un empleo", señaló el ministro de Hacienda.

"Es cierto que todavía los empleos públicos están liderando y eso es otro desafío que tenemos, que se expandan más los empleos asalariados privados porque el sector privado es el motor de la economía, es el 80% de la actividad privada. Aquí tenemos una buena noticia, tenemos que trabajar mucho más, hay un desafío enorme por delante y no porque en un mes particular tengamos una situación positiva vamos a bajar los brazos, al contrario", afirmó.

Respuesta a Eyzaguirre

El ministro Larraín rebatió las críticas de su antecesor en el cargo, Nicolás Eyzaguirre, quien aseguró ayer en una presentación en la fundación Chile 21 que la rebaja de impuestos a las empresas y la integración total de los gravámenes corporativos y personales en el sistema de integración parcial serían una "rebaja a los súper ricos".

"Yo creo que lo responsable es mirar los proyectos antes de opinar, los proyectos no se conocen así que yo llamaría a todos los que quieran opinar, bienvenidas las opiniones y las críticas, pero miren primero los proyectos", señaló.

"Ahora, lo que es sorprendente en términos del punto de que esto es algo para los súper ricos, quiero recordar que el sistema atribuido tiene integración del 100%, entonces me parece curioso que se esté criticando justamente el que fue un elemento central de lo que se impulsó en la administración anterior. La reforma tributaria estableció un régimen con integración total. Si eso es regalarle a los súper ricos, entonces no veo por qué no se hicieron estas críticas y se conversó dentro del gabinete", criticó.