Larraín contraataca: pide paciencia por cifras e insta al sector privado a apurar contrataciones

Macro

Autoridad enfatizó que “apenas” llevan cinco meses de gobierno. “¿Estamos satisfechos? No, queremos más y estamos trabajando en reformas”.

Un llamado a la “paciencia”, en medio de las mejores cifras de actividad económica, que han sido contrarrestadas con el alza en la tasa de desempleo y caídas en expectativas de empresarios, realizó ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Esto implica un cambio de estrategia del titular de las finanzas públicas, que por primera vez abordó directamente el deterioro de la confianza de los privados, quienes -según un informe del Banco Central- aún no ven espacio para nuevas contrataciones y recalcan que el desempeño de sus negocios ha estado por debajo de lo esperado.

El escenario escogido por la autoridad no fue al alzar: el seminario de Moneda Asset Management el en Hotel W, que congregó a cientos de ejecutivos e inversionistas del sector privado.

En dicho marco, en el que expuso junto a los economistas José Luis Daza y Sebastián Edwards, el secretario de Estado aseguró que “hay que tener paciencia, ya que algunos me dicen “ya pues, llevan cinco meses en el gobierno”, a lo que respondo “llevamos apenas cinco meses en el gobierno”.

En esta línea, Larraín hizo un llamado al sector privado a “trabajar en conjunto” para consolidar un mayor crecimiento de la economía y la reactivación de los proyectos de inversión.

Sobre si ese mensaje se dirigía al sector privado, Larraín dijo que apunta “a todos”.

“Que tengan un poco de paciencia porque insisto en que no queremos batir el récord de velocidad o cantidad de reformas; nos gustaría trabajar en la calidad de las reformas en beneficio de los chilenos”, planteó.

Larraín enfatizó que no se puede evitar que negocios cierren, en referencia a la situación que ha afectado a empresas como Iansa, Maersk y Pastas Suazo, sino que lo importante es crear nuevos negocios.

“La economía chilena está creciendo más de 4 veces lo que creció el año pasado, estamos creando un 40% más de empleos. ¿Estamos satisfechos? No, queremos más y estamos trabajando en una serie de reformas. Pero llevamos cinco meses en el gobierno, no es un tiempo exagerado para hacer buenos proyectos de ley”.

“Yo hago un llamado a aquellos que están viendo estas mejoras en materia económica, que también expandan la contratación. Las empresas lo necesitan”, concluyó.

Modernización clave

La autoridad señaló en su ponencia que el proyecto de modernización tributaria -que se enviará al Congreso a fines de este mes-, tendrá un componente “importante” no solo en facilitar el cumplimiento tributario, sino incorporar incentivos al ahorro y la inversión.

“Impulsará el crecimiento al simplificar y dar certeza jurídica. Que usted sepa cómo lo van a tratar cuando sea sujeto de revisión es algo muy importante. Queremos que el cumplimiento tributario sea mucho más sencillo en Chile”, señaló el ministro Larraín, quien sostendrá este viernes una nueva reunión bilateral con el presidente Sebastián Piñera para afinar detalles del proyecto.

Fitch ratifica nota de Chile y destaca políticas creíbles

Justo cuando empezaba a bajar la temperatura del debate tras el recorte en la nota de Chile por parte de Moody´s, Fitch anunció ayer que decidió mantener el rating del país.

Concretamente, la agencia dejó congelada la calificación de riesgo de Chile en "A", con perspectiva estable, lo que bien podría interpretarse como un respaldo a la gestión económica.

Fitch destacó que "el rating de Chile se basa en un marco de políticas públicas creíble, centrado en un régimen de metas de inflación, tasa flexible y una hoja de balances soberana relativamente fuerte".

La entidad agregó que proyecta "que las medidas de deuda pública se estabilicen en niveles moderados".

La clasificadora también advirtió riesgos: resalta los "ingresos per cápita relativamente bajos, alta dependencia de las materias primas y métricas más débiles de apalancamiento externo y liquidez".

En la suma y resta, Fitch calculó que la economía chilena crecerá un 3,9% este año, lo que se compara positivamente con la expansión promedio de 1,7% entre 2014-2017.

La cifra es más optimista que el 3,8% que proyecta el propio Ministerio de Hacienda para el cierre del ejercicio.

El dinamismo, no obstante, se enfriará bajo la lógica de la agencia hasta un 3,5% el próximo año y sólo 3,2% en 2020.

La decisión de Fitch se une a la adoptada por Standard & Poor´s, firma que el mes pasado también ratificó la nota para Chile en A+.

Edwards al gobierno: "Tienen que apurarse"

El economista chileno de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, advirtió al gobierno que en caso de no tomar medidas concretas para impulsar el crecimiento, el escenario externo podría complicarse y postergar reformas estructurales.

En el marco de su presentación en el seminario de Moneda Asset Management, el experto reconoció que ha habido "mucho ruido y pocas nueces" en medio de las mejores cifras económicas que se contradicen con la caída en las expectativas empresariales, pero aseguró que como país "nos estamos moviendo en la dirección correcta".

En esta línea, Edwards valoró medidas del gobierno como el proyecto de pago a 30 días para las Pymes y la eliminación de los peajes en las autopistas, pero "faltan cosas".

"Hay una cierta lentitud, y si uno tuviera que criticar tengo una lista enorme. Ahora, lo que sí creo es que la semana pasada hubo un cambio de expectativas en Chile (pero) creo que no está justificado este pesimismo que ha recaído sobre el empresariado. Creo que es muy prematuro, es bueno picanear al gobierno para que vaya más rápido", dijo.

El execonomista jefe para América Latina del Banco Mundial agregó un mensaje para el presidente Sebastián Piñera y para el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de que la economía estadounidense caerá en una recesión en los próximos 18 meses.

"Si es verdad que va a haber una recesión en los próximos 18 meses, ahí se va a hacer muy difícil hacer las reformas. Una de las importancias del crecimiento es que políticamente permite hacer cambios que son socialmente deseables, pero que por grupos de interés es muy difícil llevarlos a cabo. Eso se puede hacer en un momento de boom", advirtió.

"Está bien ir lento, ser gradualista, pero si viene una recesión mundial y la cosa se complica no van a poder hacer nada. Creo que sí tienen que apurarse", planteó.

Edwards advirtió tres cosas "que no calzan" en la presentación de Larraín: que se iban a bajar los impuestos, que buscaría equilibrar las cuentas fiscales, y que no habrá un ajuste a nivel de los empleos en el sector público. "Estas tres cosas no suman", expuso.