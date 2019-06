Larraín defiende el "corazón" de la reforma tributaria: "La integración la están pidiendo a gritos más de 900 mil Pyme"

Macro

Ministro de Hacienda manifestó su esperanza de que la economía chilena vaya "de menos a más" en su senda de crecimiento este año, asegurando que la agenda de reactivación del gobierno inyectará entre 0,3 y 0,5 punto de mayor crecimiento al PIB este año y el próximo.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reiteró que espera que la economía chilena vaya "de menos a más" en su ritmo de expansión este año, luego de anotar un crecimiento de apenas 1,6% en el primer trimestre en medio de menores expectativas de crecimiento que ya ubican bajo 3% el avance del PIB en el actual ejercicio.

Tras participar de un seminario realizado por la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (Amcham), el titular de las finanzas públicas estimó que con la agenda de aceleración económica que anunció el gobierno, con aceleración de proyectos de obras públicas y concesiones por US$ 1.400 millones, espera un impacto positivo entre 0,3 y 0,5 puntos de expansión adicional del PIB entre 2019 y 2020, con entre 0,1 y 0,2 unidades para este año y entre 0,2 y 0,3 para el próximo ejercicio.

"Mucho de lo que estamos haciendo es aceleración que va a partir en enero de 2020. Un ejemplo, cuando nosotros identificamos proyectos antes presupuestariamente, lo que estamos diciendo es que en vez de partir con la identificación presupuestaria en enero, vamos a empezar el trabajo antes con los ministerios para que en enero podamos partir con la implementación de los proyectos, y no con la identificación, que nos haría atrasarnos entre dos y tres meses", señaló.

"Esperamos que la economía vaya de menos a más e indudablemente que el efecto se verá más durante el segundo semestre del año, que estamos a punto de comenzar", señaló.

Polémica por acuerdo tributario

El ministro de Hacienda también abordó las diferencias al interior de la Democracia Cristiana (DC) por la firma del protocolo de acuerdo para destrabar la reforma tributaria el domingo pasado. Convenio que no fue firmado por los representantes de la falange en la comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorezini y José Miguel Ortiz, y que generó críticas de parte de senadores de oposición.

Larraín evidenció que hay "opiniones distintas" al interior del partido y que "vamos a conversar con todos" para ratificar el acuerdo.

"Están equivocados muchos de los planteamientos que se hacen respecto a la integración. Quiero recordar lo siguiente: la integración la están pidiendo a gritos más de 900 mil Pyme, los representantes de ellos están detrás de este acuerdo. La Conapyme, la Asech y la Multigremial de Emprendedores representan a más de 900 mil Pyme. Las principales críticas que hemos recibido del mundo empresarial las hemos recibido de las grandes empresas respecto de este, curioso. Es curioso que sean las Pyme las que están pidiendo esto y participando activamente de este trabajo", señaló.

El secretario de Estado hizo un llamado a "mirar los proyectos sin ideas previas y con la menta abierta".

"Que vean lo que dice la OCDE, la FMI, el IMD. Creo que es muy importante que podamos escuchar con mucha atención. Vamos a tener toda la disposición a conversar, de dialogar no solo con los senadores DC, sino también con los senadores independientes y todos quienes quieran conversar. Hay algunos sectores a los que no les interesa hacer nada con el gobierno, no están dispuestos a aprobar nada de lo que venga del gobierno. Está bien, nosotros tenemos que trabajar bajo esas condiciones. Esto es como el tango: se necesitan dos y si no coopera el partner, sale complicado el baile", cerró.