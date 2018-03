Larraín dice que mayor déficit estructural le pone límite al gasto público en próximos años

Macro

Enfatizó que buscará un acuerdo en materia tributaria y anunció que priorizará 9 proyectos en el Congreso, entre ellos la Ley de Bancos.

"Estoy muy emocionado de estar aquí cuatro años después. Quería venir y no excusarme de asistir a esta comisión". Con estas palabras el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, abrió su presentación ayer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en lo que fue su primer cara a cara con los legisladores en su segunda etapa como titular de las finanzas públicas.

En poco más de una hora de presentación, el economista repasó las prioridades de la cartera para la primera parte de este año y abordó la polémica por el mayor déficit fiscal estructural que delegó la anterior administración, que un día antes del cambio de gobierno informó que ascendía a 2,1% del PIB en 2017, en lugar del 1,7% que se informó preliminarmente.

Larraín fue cauteloso al evitar calificar el "error" en el cálculo del balance, el cual fue detectado por el Consejo Fiscal Asesor (CFA), afirmando que los US$ 1.100 millones de saldo negativo "no es caja" fiscal, "pero eso no implica que sea un error insignificante".

El ministro aportó un dato adicional: si el gobierno entrante busca llegar a balance estructural en un período de, por ejemplo, seis años, el punto de partida de 2,1% del PIB de déficit reduce el espacio de gasto en los próximos años en 0,4 puntos del PIB y US$ 1.100 millones.

"Aquí hay un error que en ningún caso quiero que sea minimizado. Esto es un error importante y significativo. Como la política fiscal a la cual se compromete un nuevo gobierno depende del balance estructural y no del efectivo, cuando uno dice que quiere llegar al equilibrio estructural en un período digamos de seis años, eso restringe la capacidad de gasto en US$ 1.100 millones. Estos son recursos reales, no es un ejercicio en el papel", detalló.

Esto, para cuantificarlo, dijo que equivale a la construcción de 20 hospitales de baja complejidad.

"Si bien el error es de la Dipres, quiero ser claro: la Dipres está en Hacienda y la responsabilidad es del ministerio. Y estamos revisando los procesos internos", aseguró Larraín, quien fue acompañado a la sesión por el subsecretario Francisco Moreno y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda.

El titular de las finanzas públicas, ante las consultas de parlamentarios de la oposición como Giorgio Jackson, Daniel Núñez, Marcelo Schilling, Pablo Lorenzini y Pepe Auth, afirmó su "plena disposición" a llegar a acuerdos con la oposición, especialmente en materias complejas como la reforma tributaria.

"En este tema quiero ser claro: no se trata de que por reducir en dos puntos los impuestos a las empresas se esté beneficiando a los más ricos. Chile compite a nivel global y varias economías desarrolladas están bajando sus impuestos corporativos. Es algo a tener presente", dijo.

Proyectos prioritarios

En su presentación, Larraín citó nueve proyectos que priorizará la cartera este primer semestre, rescatando cuatro de la anterior administración de Michelle Bachelet.

Así, continuará la tramitación de la reforma a la Ley General de Bancos, los proyectos que fortalecen Aduanas y Tesorería, y el que regula la protección de datos personales.

"Cuando hablamos de diálogos y consensos, qué prueba más palpable que el hecho de decir que en algunos proyectos vamos a trabajar para intentar sacarlos adelante", afirmó.

Los cinco proyectos restantes vienen del primer mandato de Sebastián Piñera: regulación del tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero, supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro, perfeccionamientos a los gobiernos corporativos de las empresas del Estado, bolsas de productos agropecuarios, y firma electrónica.

EEUU valora vínculo comercial con Chile

Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunió ayer con Piñera y el ministro de Hacienda.

Como "ejemplar" calificó ayer la relación comercial entre EEUU y Chile el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, tras una reunión en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

El encuentro, al que se sumaría uno en abril -cuando Larraín viaje a las reuniones de primavera del FMI en Washington- estuvo marcado por el análisis del intercambio bilateral y la crisis en Venezuela, sobre lo cual el funcionario del gobierno de Donald Trump pidió tener "un frente unido".

En momentos en que el gobierno de Trump implementa aranceles contra la importación de acero y aluminio y renegocia acuerdos comerciales como el Nafta, con México y Canadá, Mnuchin aseguró que la relación comercial con Chile "nos beneficia a ambos países". "No tenemos razón para reevaluar nuestra relación con Chile", dijo.

Por su parte, Larraín sostuvo que "nos gustaría potenciar y profundizar el intercambio que hemos tenido con EEUU".

En la mesa también estuvo el Acuerdo Transpacífico, del cual EEUU se retiró el año pasado y que, este año, se firmó en Chile con el resto de los países, incluido Japón. "Trump ha dicho que consideraríamos reunirnos al TPP si cambiaran algunos términos, pero nuestro foco en este momento es obviamente la renegociación del Nafta y la relación comercial con China", sostuvo Mnuchin.

En respuesta, Larraín expresó "un deseo y una invitación" de que EEUU vuelva al pacto. "Nos gustaría mucho tenerlo de vuelta, esperamos que en un momento no muy lejano".