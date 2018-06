Larraín fija en US$ 26.500 millones costo fiscal de anuncios de la cuenta pública

Macro

En el desglose, US$ 13.500 millones es gasto fiscal, mientras que unos US$ 13.000 millones es inversión directa que realizará el sector público. Larraín justificó mantención de los impuestos corporativos ante débil situación fiscal.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, detalló el costo fiscal de los anuncios realizados por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en la cuenta pública presidencial en el Congreso, en Valparaíso.

El titular de las finanzas públicas detalló que los anuncios tienen un costo de alrededor de US$ 13.500 millones en cuatro años, mientras que adicionalmente considera US$ 21.000 millones en inversión pública para el mismo período, de los cuales alrededor de US$ 8.000 millones son concesiones y US$ 13.000 millones son inversiones directas del sector público.

"En materia de gasto público más inversión pública, hay un poco más de US$ 26.000 millones (en costo total). Parte de esto es de arrastre y parte de esto es nuevo", señaló.

Asimismo, Larraín enfatizó que no es posible en estos momentos reducir el impuesto a las empresas debido a la compleja situación fiscal que heredó del gobierno anterior.

"La modernización tributaria es más importante que el tema de tasas. En nuestro análisis, nos hemos dado cuenta que no es posible bajar las tasas de impuesto corporativo en este momento, dada la compleja situación fiscal que nos encontramos. Quiero decirlo con tranquilidad pero con franqueza: la situación fiscal que encontramos es bastante peor de la que pensábamos", señaló.

El ministro Larraín enfatizó que en la discusión tributaria se discutirá "tocar" algunas tasas de impuestos, pero volvió a poner énfasis en que lo necesario es una modernización del régimen impositivo.

"Vamos a hacer un cambio mayor al sistema tributario, una modernización, una simplificación y una recuperación y mejora de las certezas jurídicas", comentó, complementando que "sin dudas vamos a tocar tasas y vamos a modernizar el sistema".