Larraín por Royalty minero: “No se acabará la minería claramente, pero nuestro país será menos competitivo”

A días de dejar el cargo como Presidente de Sofofa, Bernardo Larraín Matte, advirtió sobre el daño que ocasionaría en la inversión el elevar impuestos a las grandes empresas, la minería y crear uno al patrimonio.

A días de dejar el cargo de presidente de la Sofofa, el cual ocupó por cuatro años, Bernardo Larraín puso el acento en la pérdida de competitividad del país para atraer inversiones ante las propuestas que se discuten en el Congreso como el Royalty a la minería e impuestos a las grandes empresas y patrimonio.

En conversación con Tele13 Radio señaló que de prosperar dichas iniciativas “no se acabará la minería, pero claramente nuestro país será menos competitivo para atraer nueva inversión minera. Tampoco se va a acabar la inversión, pero será más difícil atraer inversionistas porque estamos perdiendo competitividad en casi todos los ranking”.

Su molestia respecto al debate en torno a materias tributarias la expresó argumentando en que quienes empujan estas propuestas “suponen que Chile es una isla de la fantasía a la que no le importa la carga tributaria a la inversión en general o a la minería en particular y no le importa que esta carga tributaria quede entre las más altas de la OCDE”.

Si bien Larraín reconoce que cuando se implementan políticas “las cosas no se acaban: ni la minería, ni la inversión, ni el mercado de capitales cuando se hizo el retiro”, planteó la interrogante de quién efectivamente evalúa el impacto en el empleo y en la inversión que tienen iniciativas como las que actualmente se debaten en el Congreso.

Respecto al plan de recuperación que se espera acuerde el Gobierno con la Oposición manifestó que “el gran desafío de los empleos está en la pequeña y mediana empresa, hay que empatizar con esa pequeña y mediana empresa que está con el agua al cuello, por eso es necesario ese paquete de ayuda a las Pymes".