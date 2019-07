Larraín y las metas de la Alianza del Pacífico: "La integración financiera de nuestros países marcará la hoja de ruta"

Macro

El secretario de Estado asumió hoy el liderazgo del Consejo de Ministros de Hacienda del bloque en Lima.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, viajó esta mañana a Lima, Perú, para participar de la XX Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, encuentro que se realiza en el marco de la XIV Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico.

La reunión tiene la finalidad de revisar los avances y logros alcanzados por el Consejo de Ministros de Finanzas durante la Presidencia Pro-Tempore de Perú, así como acordar los mandatos que marcarán la agenda de trabajo para el periodo 2019-2020, bajo la Presidencia Pro-Tempore de Chile.

"La Alianza del Pacífico es el organismo de integración regional más potente que existe en este momento en América Latina, en términos de avances concretos en integración comercial y financiera. Incluso, la Alianza comparte embajadas en algunos países en el exterior", destacó Larraín.

Sobre los objetivos del área económica bajo la presidencia de Chile, Larraín señaló: "La integración financiera de nuestros países marcará la hoja de ruta bajo la presidencia de Chile".

Explicó que en esta área los Ministros de Hacienda de Chile, Colombia, México y Perú buscarán facilitar los flujos de capitales entre países de la Alianza, de manera de fortalecer el atractivo de la región ante inversionistas globales.

Otras áreas en que se centrará el trabajo del Consejo de Ministros de Hacienda el próximo año serán política tributaria, ciberseguridad, inversión en infraestructura y manejo de riesgos catastróficos.

Durante la jornada de hoy se realizará la XX Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, además de una reunión entre el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo de Ministros de Hacienda.

En esta cumbre, además, el ministro participará de una actividad organizada por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).

Mañana la agenda continuará con reuniones con el BID, Ministros de los Estados Observadores de la Alianza del Pacífico y el CEAP.

Cifras y avances

La Alianza del Pacífico (AP), creada en 2011 durante el primer Gobierno del presidente Sebastián Piñera, es una iniciativa de integración regional conformada por Colombia, México, Perú y Chile. A ellos se suman cuatro países que están actualmente en proceso de negociación para ser estados asociados (Nueva Zelanda, Canadá, Singapur y Australia) y un país candidato a ser estado asociado (Corea del Sur) y cuenta con más de 50 naciones observadoras en cuatro continentes.

Considerando sus países miembros, la Alianza del Pacífico comprende 225,3 millones de habitantes, un PIB per cápita promedio de US$ 18.921, y en 2018, generó exportaciones por US$ 616,3 millones.

Entre otros avances de la Alianza cabe recordar que en febrero de 2018 el Banco Mundial, en coordinación con la Alianza del Pacífico, realizó la colocación de un Bono Catastrófico Regional, para cubrir el riesgo sísmico en los países integrantes de la Alianza, por US$ 1.360 millones.