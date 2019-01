Larraín y rebaja a estimación de PIB regional: "Podemos cumplir con proyecciones oficiales"

Macro

El ministro de Hacienda se mostró confiado en que el 2019 Chile puede mantener un crecimiento mayor al de Latinoamérica.

Confianza en superar el crecimiento promedio de Latinoamérica mostró está tarde el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Tras participar en una reunión con jefes de bancada e integrantes de las comisiones de Hacienda de Chile Vamos, el secretario de Estado comentó la rebaja a las estimaciones de crecimiento para la región que hizo público hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI), que redujo en dos décimas la proyección para la región, llevándola hasta 2%.

Al respecto, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que "sería interesante conocer cuál es el detalle para los países (de Latinoamérica)".

Sin embargo, puntualizó que en el caso chileno "nosotros estamos tranquilos de que a pesar de tener un entorno exigente y complejo, nosotros tenemos la posibilidad de cumplir con nuestras proyecciones de crecimiento en el rango de lo que plantea el Banco Central", la que de acuerdo a su último Informe de Política Monetaria (IPoM), se sitúa entre 3,25% y 4,25%.

En esa línea, mostró también confianza en alcanzar "lo que también ha planteado la proyección oficial del gobierno que están en torno al 3,8% para este año".

Prioridad para proyecto tributario

En tanto, sobre la cita con parlamentarios del oficialismo, Larraín explicó que el objetivo del gobierno "es que la modernización tributaria sea aprobada lo antes posible", para lo cual está sosteniendo reuniones con legisladores opositores también "y ya desde fines de agosto, cuando ingresamos el proyecto, hemos tenido más de cuatro meses en que se han recibido una cantidad importante de opiniones", a lo que sumó la ronda con expertos y exautoridades que ha tenido la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

"Es indudable que esta no es una reforma simple para ser aprobada en un período corto de tiempo, pero sí es una reforma que no podemos eternizarla y creo que no es bueno para el país que ello ocurra", afirmó el economista.

Para ello, pidió "buena disposición y buena voluntad" para apurar su tramitación, y así "sacarla a mediados de año, Ojalá que sea así".

"Ciertamente este es un proyecto que debiera estar resuelto completamente y aprobado durante el año 2019", remarcó.

Con todo, dijo que "creemos que vamos a lograr los acuerdos necesarios para su aprobación durante este año".