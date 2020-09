Las claves del IPoM: Se amortigua el desplome de este año y la recuperación de 2021 con un techo más bajo

Macro

El instituto emisor mejoró prácticamente todas las variables para el actual ejercicio, de la mano del inicio de la reapertura.

La economía chilena comienza a dejar atrás la etapa más compleja por el efecto de las medidas de aislamiento para contener el coronavirus.

Esa es una de las principales conclusiones del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, que el instituto emisor acaba de publicar y que presentará a las 12 de la tarde ante la Sala del Senado.

En el documento, la entidad mejoró prácticamente todas las perspectivas para este año, pero para el próximo redujo el techo de su estimación de Producto Interno Bruto (PIB), además de revisar a la baja algunos componentes de la demanda.

Se detienen las caídas para 2020 pero techo será más bajo en 2021

La perspectiva de Producto para este año pasó de una caída entre 7,5% y 5,5% esperada en el IPoM de junio, a una merma entre 5,5% y 4,5%.

De esta manera, el emisor se ubica entre las proyecciones más optimistas del mercado, considerando que el Ministerio de Hacienda anticipaba una baja de 6,5% este ciclo y los departamentos de estudios consultados por Consensus Forecast ven la merma en 6,3% este año. Desdes fines de julio que las perspectivas han venido mejorando debido al desconfinamiento de varias ciudades -en especial parte de la Región Metropolitana- y el impacto positivo en consumo del retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Eso sí, para el próximo año el banco redujo el rango de expansión de la economía, pasando de entre 4,75% y 6,25% en junio a entre 4% y 5% para este año.

Para 2022, en tanto, la estimación se mantuvo en un rango entre 3% y 4%.

Mejora en situación sanitaria, pero con alta incertidumbre

A diferencia del IPoM de junio, en esta oportunidad el Consejo enfatizó que la situación sanitaria en el país ha mejorado en lo más reciente. Aunque también recalcó que el contexto a nivel global es bastante incierto debido a las posibilidades de rebrotes.

"El control de la pandemia da cuenta de una situación diversa: en algunos países se aprecia un desarrollo más favorable, en otros se observan rebrotes y en otros el aumento de los contagios aún no logra ser controlado. Algunos países que han mejorado su respuesta sanitaria han evitado restablecer las restricciones más estrictas a la movilidad ante nuevos focos epidémicos", señala el reporte.

Así, profundiza en que por ejemplo América Latina, en su conjunto, sigue con "elevadas cifras de contagios", pero con "grandes diferencias" entre países.

"En Chile, los indicadores sanitarios han mejorado, por lo que la autoridad ha resuelto poner en marcha un desconfinamiento gradual a nivel nacional. Este proceso, sin embargo, no está exento de la posibilidad de retrocesos, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo y en algunas regiones del país", advirtió el Banco Central.

Recuperación importante hacia fin de año... pero preocupación por el empleo

El Consejo anticipa una "recuperación importante" de la actividad en la segunda parte del año, pero a su vez advierte que el shock generado por el coronavirus será "significativo".

"Tras una aguda caída a comienzos del segundo trimestre, en los últimos meses la economía chilena ha dado signos de estabilización, combinándose una incipiente mejora en algunos sectores y deterioros en el margen en otros. Esto, de la mano de una mejor respuesta sanitaria, una adaptación más rápida a las nuevas condiciones de funcionamiento en varias actividades y el impulso de las diversas medidas adoptadas", asegura el emisor.

Eso sí, plantea su preocupación por el deterioro del mercado laboral y anticipa que los niveles de actividad, ingresos y empleo perdidos durante la pandemia se recuperarán hacia 2022.

"Revertir la pérdida de empleos, la caída de ingresos de los hogares, el deterioro del consumo y mantener un flujo de crédito acorde con las necesidades de capital de trabajo e inversión de las empresas, constituyen los mayores desafíos para la recuperación económica y para el aporte de la política pública a la misma", advierten.

Demanda interna deja atrás las caídas superiores al 10%



El emisor prevé que la demanda interna se contraerá un 7,1% este año, muy lejos del 10,4% que anticipaba hace tres meses.

En el desglose, la inversión caerá 10,6%, amortiguándose en comparación con el 15,9% proyectado en el IPoM de junio; mientras que el consumo total caerá 4,2%, mismo pronóstico que en el informe previo.

En línea con el techo más bajo para el PIB, hacia 2021 el banco también revisó a la baja los principales componentes: la demanda interna crecerá 5,6%, 2,1 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en junio, con una inversión avanzando 8% -mismo pronóstico que el previo- y un consumo creciendo 6,8%, dos décimas superior al último reporte.

Menor comercio exterior

Las exportaciones tendrán un peor desempeño al esperado este año, al caer 2,2%, desde la merma de 0,3% previsto hace tres meses. En tanto que las importaciones exhibirán una caída más atenuada de 9,4% versus el 14,1% previsto en junio.

De cara al próximo año, el escenario es el siguiente: los envíos avanzarán 5% (3,2% en último IPoM), mientras que las compras desde el exterior se expandirán 8,6%, 3,6 unidades por debajo del pronóstico anterior.

Mayor inflación en el corto plazo

En línea con lo planteado en el comunicado de su reunión monetaria de ayer, el Banco Central prevé mayores presiones inflacionarias de corto plazo, de la mano de las políticas de apoyo a los ingresos familiares.

Así, proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrará el año en 2,4%, cuatro décimas sobre lo esperado en junio. Para 2021 y 2022 la estimación se mantuvo en 2,8% y 3%, respectivamente.

Cobre más alto

El Banco Central también se hizo eco de la mejoría en los precios de las materias primas, principalmente el cobre, que en las últimas jornadas se ha consolida en niveles sobre US$ 3 la libra.

Así, revisó al alza en 20 centavos el precio promedio del metal rojo para este año, situándolo en US$ 2,7 la unidad. Mejora de idéntica magnitud para 2021, período en que lo ve transando en promedio en US$ 2,8. Mientras que para el 2022 el incremento es de 15 centavos, para cotizarse en US$ 2,9.