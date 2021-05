Las fórmulas de cuatro exministros de Economía para retomar el crecimiento

Macro

Jorge Marshall, Juan Andrés Fontaine, Luis Felipe Céspedes y José Ramón Valente debatieron cómo retomar la ruta al desarrollo en el complejo escenario político, social y económico que se vive.

Chile requiere iniciar un proceso de reactivación económica que permita retomar el camino hacia un desarrollo integral y sustentable. En este punto coincidieron los ex ministros de Economía, Jorge Marshall, Juan Andrés Fontaine, Luis Felipe Céspedes, y José Ramón Valente, quienes participaron en un seminario organizado por el CIES de la Universidad del Desarrollo.

Para Jorge Marshall, quien lideró la cartera entre 1992 y 1993, han existido diversos factores que explican la falta de crecimiento respecto a décadas anteriores, como la limitación de recursos naturales o que China pasó de ser una economía industrial a una de servicios.

En el caso interno, dijo que en Chile "se expandió la clase media en estos años, pero las capacidades de atender a esa clase media están dadas por el crecimiento. La clase media tiene frustración en el sistema político, el desempeño de la economía y eso ha derivado en las crisis de estos años. El mundo cambió y nosotros no todavía".

Como tarea pendiente, planteó que "como nuestras políticas carecieron de un enfoque de contexto, este es un tema relevante hoy, los contextos son importantes para resultados sociales y económicos". Afirmó que "el crecimiento espontáneo no es suficiente, no es solo porque no va a generar crecimiento aceptable, sino que tampoco va a solucionar problemas sociales".

Para Juan Andrés Fontaine, ministro entre 2010 y 2011 y luego en 2019, "tenemos las condiciones económicas para tener un crecimiento fuerte no solo como recuperación de pandemia, sino que crecimiento potencial entre 3% y 4%, sin hacer grandes reformas". Agregó que la fuerza o motor de ese crecimiento es la inversión, en minería, energía, infraestructura.

Sostuvo que "no es que el modelo se haya agotado, se va adaptando a las circunstancias. Han surgido objetivos nuevos como participación ciudadana, reglas del medioambiente y otros. Hay que analizar cómo se conjugan esos objetivos en la legislación y que no impliquen trancar la inversión y creo que ahí hemos fallado, porque algunas leyes han puesto cortapisas a los proyectos de inversión. Esa es la gran restricción. Con condiciones políticas adecuadas, Chile tiene todo para retomar crecimiento, porque tiene el germen del emprendimiento".

Para Luis Felipe Céspedes, quien encabezó el ministerio entre 2014 y 2017, el deterioro fuerte de la productividad es un llamado de atención y lo que hay que hacer "es dar paso a una estrategia con generación de innovación y generación de nuevos negocios. Si queremos una sociedad más justa y con más prosperidad para todos, necesitamos más crecimiento y movilidad social, y eso requiere una generación de bienes públicos productivos. Para dejar de ser desigual se requiere mayor crecimiento económico y eso se hace potenciando la economía de mercado y el rol de políticas de Estado con ese objetivo".

Entre los desafíos estratégicos para el crecimiento, mencionó el hidrógeno verde: "Veamos cómo hacemos para generar inversiones y generar encadenamiento productivo y no solo exportar hidrogeno verde".

En el caso de José Ramón Valente, ministro entre 2018 y 2019, planteó que Chile generó reglas claras para que durante 30 años se crearan "empresas que dieron más bienestar y crecimiento al país. ¿Por qué se fue apagando el crecimiento? Fuimos empeorando las condiciones y haciendo menos fértil el terreno donde generar empresas y eso tiene que ver con diversos factores".

Sostuvo que a nivel central "prefiero la energía del Estado en fijar reglas y que se cumplan y dejar que la infinita capacidad de la innovación que tiene la sociedad se jueguen en el mercado en un ambiente competitivo".