Evitar los populismos, desarrollar un buen proceso electoral en las siete elecciones que el país tendrá por delante y avanzar en un pacto fiscal, son algunos de los puntos en que coincidieron cuatro ex ministros de Hacienda para consolidar un proceso de reactivación económica en medio de la pandemia.

Eduardo Aninat (1994-1999), Andrés Velasco (2006-2010), Felipe Larraín (2010-2014 y 2018-2019) y Rodrigo Valdés (2015-2017) participaron en el seminario organizado por la Universidad del Desarrollo (UDD), denominado "Reactivación: la mirada de cuatro ex ministros de Hacienda", oportunidad en que analizaron lo que ha sucedido en el país para enfrentar la emergencia sanitaria y social.

Valdés señaló que "lo clave es mantener los contagios controlados, los países que han mantenido mejores niveles de salud crecieron más". Indicó que además se debe pensar en cómo expandir la capacidad productiva señalando que hace 15 años nuestro volumen de exportaciones es plano. Respecto a la política fiscal indicó que "tengo duda si una gran expansión en obras públicas sea lo central como plantea el Presupuesto, no es falta de carreteras lo que se demanda".

Como tarea, el académico de la Escuela de Gobierno de la UC señaló que "es importante perfeccionar la regla fiscal, pero no sustituyamos los acuerdos políticos". Planteó que "se requiere un pacto fiscal, una mejor carga tributaria para que el Estado pueda volver a hacer más cosas sin deuda. Mientras más deuda, el Estado va a tener que pagar más interés".

Larraín planteó que la pandemia aceleró la automatización y el trabajo a distancia: "Muchos trabajos van a tener que reinventarse con ayuda del Estado, pero un Estado más ayudador que emprendedor".

Sostuvo que la convergencia fiscal debe ser central y que se ha expandido debido al estallido social y la pandemia. "Todo el ajuste recae sobre el próximo gobierno, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con deuda. Pero si se recupera el crecimiento y avanza en combatir la evasión y elusión tenemos una opción".

Sobre la regla fiscal, el docente de la UC dijo que debe perfeccionarse, "reducir los factores cíclicos, complementarla con un ancla como la deuda pública, tener clausulas para salirse y contabilizar movimientos bajo la línea".

Velasco fue crítico en afirmar que, si a la incertidumbre que prima en el país se le suma "la descomposición de la política, el tono estridente de nuestros debates y las 7 elecciones que vienen el próximo año, se hace muy difícil que la inversión se recupere".

El decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics and Political Science (LSE) destacó que todo este clima político permite afirmar que "aunque el consumo pueda empezar a recuperarse, las inversiones en los próximos 18 meses no se van a recuperar".

Velasco planteó que es ingenuo pensar que se va a volver al Chile de antes: "Se vive en un panorama global en el que el populismo de izquierda y derecha busca descreer el saber técnico". Por otro lado, afirmó que la carga tributaria va a tener que subir e idealmente eso se debe hacer en el marco de un acuerdo bien pensado y "no en una emergencia producto de una crisis que está ad portas".

Aninat, por su parte, agregó que los procesos eleccionarios son 8 si se le suma el plebiscito del 25 de octubre y llamó a centrarse en la discusión de contenidos para que el debate sea fructífero: "Hay que poner esfuerzos para poder iluminar ese debate y ponernos en los perímetros de lo que se discuta y está en juego porque, más que la pandemia y la recesión yo creo que ahí veo una suerte de fantasma que si se ejercita mal y se polariza más de lo que ya está, este país puede transformarse en alguna República bananera de triste historia".