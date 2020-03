Leonardo Suárez: “Hay que prepararse para una caída del PIB más profunda y duradera”

Macro

Enfatiza, eso sí, que el país está mucho mejor preparado que en crisis anteriores, debido a la flexibilidad que otorga la flotación cambiaria.

Para Leonardo Suárez no es extraño trabajar desde su hogar. Lo hacía de forma relativamente habitual hasta marzo de este año, pero hace un par de semanas se encuentra “obligado” -dice entre risas- a desempeñar sus labores desde su casa, como millones de chilenos por estos días.

El director de Estudios de LarrainVial advierte que la situación es “compleja” para la economía chilena y global, debido a los efectos que el avance del coronavirus está provocando en la actividad y en los mercados. Pero se manifiesta relativamente optimista de que el impacto será transitorio y acotado a 2020. También intenta ver el vaso “medio lleno” ante el obligado distanciamiento social.

“Hay que recordar a Isaac Newton, quien en medio de la peste negra fue confinado a su casa mientras era estudiante de la Universidad de Cambridge. Así se le iluminó la ampolleta y, finalmente, descubrió la ley de la gravedad, fue una gran oportunidad”, plantea.

- ¿Cuán duradero será el impacto del coronavirus en la economía local?

- El impacto es a través de dos canales. El primero, es el tradicional efecto de los shocks externos en Chile: cae el precio del cobre, se fortalece el dólar global y se genera un impacto significativo en el precio de los activos y, finalmente, hay un ajuste violento en la actividad. Otro impacto son las medidas para contener el coronavirus, que necesariamente son contractivas, como las cuarentenas. Esto afecta fundamentalmente a los servicios y a la producción.

En ese contexto, espero una caída del Producto de al menos 8% en el segundo trimestre. Para el año pronosticamos una caída de PIB de 2%, lo que supone que el impacto se concentra solo en abril y mayo. O sea, un escenario relativamente optimista, pero hay que estar preparados para otros escenarios y que sea más profunda y más duradera la caída del PIB.

- ¿De qué magnitud?

- Si esta situación dura siete meses, por ejemplo, y Chile entra en una dinámica italiana, el PIB podría caer hasta 8%. Ahí lo más importante es cuáles son los aspectos financieros no solo en Chile, sino en el mundo. Con este ajuste del PIB, las empresas menos sólidas podrían tener dificultades para pagar sus créditos, se les evaporarían sus flujos de caja y eso implica dificultades para servir la deuda. Y hay un escenario en que los bancos tendrían pérdidas en este año.

Evidentemente, si esto dura dos meses ese riesgo no se va a dar. Aun así, diría que uno de los principales atributos que tiene Chile hoy para enfrentar un escenario más perturbador es que hay flotación cambiaria, lo que ayudará a mitigar -no eliminar- el impacto del shock. No había flotación en Chile 1982, en México 1994, en Corea 1997, en Rusia 1998 y en Argentina 2001, donde había una rigidez cambiaria que gatilló la quiebra del sistema financiero. Ademas, al revés de 1982, la regulación impide que haya descalces cambiarios relevantes. El Banco Central está con mayor disposición a suministrar liquidez, porque tiene el espacio para ello. De todas formas, el riesgo es sideral.

- ¿Ve una recuperación en 2021?

- En mi escenario base sí, pero no tengo claro cuánto va a durar si la cuarentena se extiende. El 2021 vamos a salir a velocidad crucero, como lo está haciendo hoy Corea. Chile podría mejorar su crecimiento en el 2021 en mi escenario base, y en uno alternativo también crecer por lo menos 2,5%.

Otro paquete fiscal

- ¿Cómo ha visto la respuesta de las autoridades?

- El Gobierno ha salido con una política fiscal contracíclica, pero lo más probable es que tenga que anunciar un paquete adicional en los próximos meses. El paquete fiscal de Hacienda es positivo y apunta directamente a las necesidades que está requiriendo Chile, pero falta el 30% de la población en el sector informal -que se quedará sin ingresos- y no está cubierto por el paquete. Mi pronóstico es que el bono de $ 50.000 aumentaría en frecuencia y tamaño, más aún si se busca algún nivel de estabilidad social. Chile tendría un mayor déficit fiscal en torno a 10% del PIB este año. La deuda pública aumentará a 37% del PIB. Eso sí, sería un efecto por una sola vez.

Recordemos que hace menos de un año se terminó de pagar la deuda subordinada y el Banco Central hoy está prestándole plata a los bancos para garantizar la liquidez y el flujo de crédito, lo cual implica el desafío de suministrar recursos con mucho arte, para balancear costos y beneficios. Es lo que hay que hacer con un esquema de flotación cambiaria y política monetaria flexible.

- ¿Ve más espacio para estímulo fiscal y monetario?

- Sí, pero lo más importante no es tanto la tasa de interés, sino las iniciativas tipo relajamiento cuantitativo que ha impulsado el Banco Central, con facilidades de crédito para los bancos y otras señales que ha dado la CMF, como aplazar la implementación de Basilea III.

Vamos a entrar a unos meses de abril y mayo muy difíciles desde el punto de vista financiero. Y la pregunta aquí es si la recesión va a provocar en Chile y el mundo una evaporación de los flujos de caja de las compañías, que finalmente podría implicar un traslado de la crisis desde el sector real a una crisis bancaria.

- ¿Ve factible que el Gobierno rescate a algunas empresas al borde de la quiebra?

- El Gobierno tendría otras prioridades antes de llegar a eso. Ese es el punto. En el caso de Latam, veo más probable que algunos de sus socios salgan a comprar. Por ejemplo, Qatar Airways tienen el respaldo del gobierno de Qatar y podrían estar interesados en hacerse parte de una mayor propiedad. No así Delta. En ese contexto, vislumbro una opción remota de que el Gobierno salga a rescatar a empresas como Latam. Hay otras prioridades.