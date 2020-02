Ley de Pago a 30 días: Ministerio de Economía y la Asech implementan mecanismo de denuncia anónima y registro de deudores

Macro

Plataforma permitirá "perseguir" y levantar un catastro de las empresas que no paguen a sus proveedores en el plazo que entra en vigencia el 1 de abril.

Empeñados en que el pago a proveedores se cumpla según lo estipula la ley y no se extienda más allá de 30 días, el Ministerio de Economía y la Asech implementaron un mecanismo de denuncia anónima para dar cuenta de las empresas que no estén cancelando en dicho plazo junto a la publicación de un registro de quienes no lo hagan.

Esto, luego de que tras la entrada en vigencia de la ley de pago oportuno a mediados de mayo pasado se detectara que con la posibilidad de aplazar a 60 días, según consideraba el período de adecuación otorgado hasta febrero de 2021, la efectividad de la normativa se estaba diluyendo. A ello se sumó el estallido social en donde las empresas de menor tamaño se vieron afectadas de cara de violencia, por lo cual desde el Gobierno se implementaron una serie de medidas para apuntalar al sector entregando recursos para pagos de arriendo, sueldos y reconstrucción. En este contexto se modificó la normativa eliminando dicho período de adecuación y estableciendo que desde el 1 de abril existe la obligatoriedad de efectuar en 30 días el pago.

En una reunión que sostuvieron ayer la presidenta de Asech, Alejandra Mustakis junto al vicepresidente de la entidad, Felipe Contreras con el ministro de la cartera, Lucas Palacios, dieron a conocer a través de la cuenta de twitter del ministerio la plataforma.

"Si hay alguien que no le están pagando a tiempo, que nos lo haga saber y nosotros vamos a poder perseguir a esa empresa para que pague a tiempo. También vamos a publicar a aquellas empresas que no están cumpliendo con la ley", señaló el secretario de la cartera en el video.

Entre los objetivos que busca dicha medida, que se podrá realizar mediante el envío de la denuncia al mail pagoa30@asech.cl está el mejorar la cadena de pago entre empresas en un 80% junto con lograr "un cambio cultural que necesitamos en Chile para que se pague a tiempo", señaló Palacios.

Otra de las preocupaciones que tienen en el Ministerio sobre esta normativa es el registro de acuerdos de excepción que permite que se pacte una extensión del plazo de pago. Esto por la asimetría del pago que se pueda dar entre una gran empresa y una Pyme. Aun cuando este es un mecanismo que permite adecuar los pagos según la necesidad de cada actor -como ocurre en la agricultura cuando productores compran sus insumos para sembrar con el pago contra cosecha- hay un 11% del total de registros que muestran dicha asimetría. Para regular esto el Gobierno ingresó un proyecto de ley que regula y limita dichos acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor tamaño emisoras de facturas.

Desde la puesta en marcha de la normativa al 31 de diciembre se han inscritos 29.050 acuerdos de plazos de pago excepcional. Durante el mes de diciembre se inscribieron 980 acuerdos.