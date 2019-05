Líder de grandes empresarios apunta a la “fiesta” de Bachelet como causa de la fuerte caída de la competitividad del país

Macro

El presidente de la CPC, Alfonso Swett, dijo que no le sorprende la caída en el ranking IMD y que las empresas en lugar de estar preocupadas por producir están "llenas de contadores" y de incerteza jurídica.

"Chile, un país lleno de oportunidades y desafíos", así se denominó la ponencia del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, en el XVIII Encuentro Santander América Latina, escenario elegido para plantear los tres factores que -a su juicio- hacen del país una economía privilegiada frente a la cuarta revolución industrial: el litio y cobre como insumos claves de la electromovilidad y la tecnología, y por otro lado, el potencial de generación de energía en base a ERNC.

Pero en medio de todo ese entusiasmo a la hora de hablar de los desafíos se detuvo en las reformas y su impacto en la economía del país. Poniendo como ejemplo el reciente informe del Institute for Management Development (IMD), donde Chile cayó siete puestos, el empresario apuntó a las reformas de la presidenta Michelle Bachelet, particularmente la tributaria, y la "irresponsabilidad" de su relato.

"La verdad es que esta caída no me sorprende y es solo consecuencia de las reformas del gobierno anterior...una 'fiesta' que nos hizo perder US$ 10 mil millones (de recaudación por crecimiento que no tuvimos) y nos hizo retroceder siete puestos en el ranking que acabamos de conocer ayer, caímos en crecimiento y tuvimos cuatro años seguidos de caída en la inversión justo en un momento donde las tasas de mundo eran casi gratuitas...Entonces, ¿dónde está la responsabilidad?", enfatizó.

El líder empresarial graficó la pérdida de competitividad y la dramática caída en la eficiencia para hacer negocios con los procesos que introdujo la reforma tributaria. "¿En qué hemos perdido eficiencias?, en que ahora las empresas estamos llenas de contadores -porque nadie entiende la reforma- y luego, esto se está transformando en un impuesto a la incerteza jurídica".

Pero sus dardos también apuntaron a la actual administración, "que tampoco presenta cómo va a corregir la reforma anterior", aunque enfatiza que al gobierno del presidente Sebastián Piñera no le ha sido fácil gobernar en medio de una creciente polarización.

"Aquí hay errores de lado y lado. Lo que hemos hecho es usar adjetivos que nos distancian y nos ponen barreras... A ello se suma que el proceso de reformas no ha sido bien llevado", dijo y agregó que para revertir lo anterior y cambiar las expectativas, solo se puede hacer con sentido de "bien común", dejando de lado la calculadora política.

Sobre su expectativa de la cuenta pública prefirió la cautela y dijo estar expectante frente a la "sorpresa" que el presidente Piñera dijo tener.

Balance empresarial

A diez meses de dejar su puesto en la CPC, Swett hace un positivo balance de su gestión. "Lo que estamos haciendo desde la organización empresarial es construir confianzas con la sociedad civil, yo personalmente ya no gasto mi tiempo en ir al Congreso o visitando autoridades, preferimos ocuparnos de la ciudadanía", estrategia que según el líder gremial ha contribuido a que hoy los empresarios, por ejemplo, hayan subido su nivel de aprobación ciudadana, doblando al de los políticos.

Proyecciones económicas

Tras la presentación del presidente de la CPC fue el turno del panel de economistas jefes del banco Santander en América Latina y España, encuentro que estuvo cruzado por los efectos de la guerra comercial en cada uno de los países y de un Brexit caótico en el caso de Europa.

En Chile, Claudio Soto reiteró su proyección de 3% de crecimiento para el país este año, eso sí con riesgos a la baja precisamente influidos por el tema externo y una eventual desaceleración global.

El "rebote" para el país vendría empujado por los proyectos de inversión para el segundo semestre en el sector minero y de infraestructura, principalmente.