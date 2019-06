Los errores que dejaron fuera a Valente del gobierno

Macro

Desde la cartera, que ahora será liderada por Juan Andrés Fontaine, el exsecretario de Estado buscó impulsar una agenda proinversión, acelerar la ejecución de proyectos y concretar la ley de pago oportuno.

Si bien logró sobrevivir al cambio de gabinete de agosto de 2018, el exministro de Economía, José Ramón Valente, no logró repetir tal situación en el ajuste ministerial de hoy.

Finalmente, y tras semanas de rumores, el exsecretario de Estado presentó su renuncia a la cartera, la cual desde hoy será liderada por Juan Andrés Fontaine.

En el periodo que estuvo al mando del ministerio con sede en Santiago Downtown, Valente hizo noticia, en más de una vez, por algún comentario desafortunado.

Una de las más recordadas fue cuando en julio de 2018 recomendó a los empresarios invertir fuera del país. "Creo que es sano que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, y así es como lo hacen los fondos de pensiones, como lo hacen muchos patrimonios, que nosotros tenemos diversificación", fue lo que comentó en aquel momento, por lo cual fue duramente criticado por diversos sectores.

Pero no fue la única polémica. La presencia de su hijo a una gira oficial también lo complicó. Si bien Valente evitó referirse al tema, en una ocasión justificó el viaje explicando que se reunió con su hijo en Europa debido a que éste vive en el extranjero. "Mi hijo vive en el extranjero. Yo planeé un viaje al extranjero a visitar a la OCDE, a visitar al World Economic Forum y me puse de acuerdo con él para juntarnos allá, hace mucho tiempo que no lo veía", explicó.

Otro capítulo difícil fue el error en la redacción de la ley Pago a 30 días, la cual dejó fuera del texto legal la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) demanden a las grandes compañías cuando se sienten vulneradas en su relación comercial.

Sobre el tema, el exsecretario de Estado habría asegurado de que se trató de "un problema técnico. Este es un tema que debió haber estado en la ley y que por simplemente un error de la secretaría y de la Biblioteca del Congreso no está, pero tenemos plena concordancia entre los senadores, transversalmente, de incluirlo porque siempre debió haber estado ahí", explicó Valente en su momento.

A todos estos episodios se suma la denuncia pública que realizó el INE respecto a la posible manipulación de los datos del IPC. Si bien Valente salió a respaldar al director del organismo, Guillermo Pattillo, la denuncia no hizo más que aumentar las críticas a Valente.

Por último, en la jornada el miércoles ante los rumores de cambio de gabinete, Valente sostuvo que le daría "lata" abandonar el gobierno: "Si llegara el momento, tendría frustración".

GPS, OPEN, SUPER...impulsando la inversión

Como contraparte, la agenda del exministro Valente estuvo cruzada por una serie de iniciativas que apuntaron a lo mismo: impulsar la inversión en el país, entendiendo que fue una pata coja durante la administración Bachelet.

Con el apoyo de un equipo de jóvenes profesionales se lanzó inicialmente la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), la cual tiene como misión promover un Estado eficiente en la tramitación de las iniciativa de inversión a lo largo del país.

Luego se constituyó la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN), que busca aumentar los citados factores clave para el desarrollo económico y reducir barreras de entrada y salida.

Recientemente, el economista presentó junto a su equipo la nueva plataforma 'Sistema Unificado de Permisos', SUPER, cuyo objetivo es que emprendedores e inversionistas puedan tramitar todos los permisos necesarios para iniciar un proyecto en un solo portal web de manera ágil, fácil y transparente, a través de www.super.gob.cl

Todas estas acciones se adoptaron en un marco donde el Ministerio de Economía impulsó el proyecto de ley proinversión, que ingresó a tramitación en mayo de 2018. La iniciativa establece un conjunto de modificaciones legales con el objetivo de reducir trámites y plazos para los proyectos de inversión, otorgando mayor certeza jurídica a los titulares de dichos proyectos.

Así, por ejemplo, el texto contempla el reforzamiento del Servicio de Evaluación Ambiental como "ventanilla única" para la tramitación de permisos, la creación de una plataforma digital para las Direcciones de Obras Municipales (DOM) y la extensión a dos años de las patentes comerciales provisorias que entregan los municipios, entre otras.

Respecto de los plazos, la iniciativa busca reducir en seis meses la aprobación ambiental de los proyectos privados, proceso que actualmente tarda en promedio 2,3 años (27 meses) al pasar por las distintas agencias de regulación ambiental, por lo que, de prosperar los cambios legales que se proponen, el lapso de tramitación podría reducirse a 21 meses. Hoy en día, la duración promedio completa de los trámites para materializar un proyecto de inversión es de entre 4 y 5 años. En aquellos casos donde las autorizaciones son llevadas ante tribunales, la concreción de las iniciativas puede tardar incluso hasta 10 años.

Otro proyecto que también avanza en el Congreso es el de Ley Pro-Consumidor, que apunta a perfeccionar la regulación vigente en caso de denegación involuntaria de embarque por sobreventa de pasajes aéreos, facilitar la terminación de contratos de adhesión, crear una central electrónica de recetas médicas, establecer el derecho a retracto en compras electrónicas, posibilitar la elección de garantía de productos y facilitar el prepago de créditos hipotecarios.

Y aunque no exento de polémica, la promulgación de la ley de Pago Oportuno busca favorecer el hecho de se reduzca a 30 días el tiempo en que los proveedores le cancelan los compromisos a las pequeñas y medianas empresas (PYME).