Marcel advierte que Chile sigue siendo un país "emergente" y con "vulnerabilidades" e hizo un llamado a la "humildad" tras negativo IPoM

En este contexto y dado que no descarta que la dimensión o duración de los daños excedan lo supuesto, hizo un llamado explícito a la Comisión de Hacienda para que se materialice una reforma constitucional que amplíe las facultades del Banco Central.

Un alto grado de incertidumbre sobre la evolución y la magnitud de la recesión que enfrentamos fue el mensaje que entregó este miércoles en la comisión de Hacienda del Senado el presidente del Banco Central, Mario Marcel, al presentar el Informe de Política Monetaria (IPoM).

“Lo que hoy vivimos es una crisis sanitaria de la que tenemos pocos precedentes para anticipar con precisión sus consecuencias económicas”, aseguró el titular del Consejo ante los senadores.

“Las proyecciones que les presentaré en unos momentos consideran que Chile tendrá este año la mayor contracción económica en 35 años”, dijo de entrada junto con aclarar que si bien “la evidencia histórica muestra que a los países les cuesta reponerse cuando sufren recesiones significativas” ello “no es evidente cuán aplicable es esta experiencia a la situación actual”.

En este contexto, sinceró que “los desafíos futuros de esta crisis son enormes”. Esto porque la naturaleza de la crisis es distinta a episodios recesivos anteriores y porque la velocidad de su recuperación depende de factores que “escapan a lo puramente económico”.

Cómo evolucione la epidemia en el plano local y mundial, cómo será el comportamiento de las personas en el futuro, si habrá reasignaciones estructurales más o menos permanentes, la falta de “certeza” sobre si existirán rebrotes una vez que se comience la flexibilización de las restricciones sanitarias o de qué manera todo esto influirá en el desempeño de los distintos sectores económicos, son algunas de las interrogantes que a juicio de Marcel cobran “gran relevancia pero que aún no tienen una respuesta clara”.

Tras un análisis de los distintos escenarios, y reconociendo el despliegue de medidas monetarias y financieras junto a una batería de acciones no convencionales implementadas por el ente emisor, instó a que los parlamentarios promovieran una reforma constitucional para ampliar las facultades del Banco Central para adquirir bonos de la Tesorería en el mercado secundario.

“En una situación de ese tipo, con la tasa de política monetaria ya en su mínimo técnico, es posible que el banco deba extremar el uso del instrumental de políticas que posee. En tal sentido, el Consejo valora especialmente el apoyo de esta comisión a una reforma constitucional y legal que amplíe las facultades de la Institución para actuar en situaciones excepcionales en que lo requiera especialmente la preservación de la estabilidad financiera”, aseguró la autoridad.

Advirtiendo con ello que “escenarios aún más negativos” que los presentados por Central “merecen especial atención” esto tanto por la significativa magnitud de los efectos que está dejando en evidencia la pandemia, como por la imposibilidad de "asegurar que la dimensión o duración de los daños no excedan lo supuesto, lo que podría poner en riesgo la estabilidad financiera”.

Durante la intervención de los parlamentarios complementó que "la urgencia" por que se haga efectivo este cambio "ha aumentado".

De hecho recordé que en el IPoM de marzo "cuando primero discutimos esto (...) señalamos que adquirir bonos del Gobierno en el mercado secundario era algo que hasta el momento no habíamos necesitado, pero que sería bueno tenerlo para momentos de mayor tensión en la economía, y nos hemos ido moviendo en momentos de mayor tensión en la economía".

Ante esto el presidente de la comisión, el senador DC Jorge Pizarro, confirmó que el Ministerio de Hacienda enviará una indicación a la moción que presentó junto a su par del PS, Carlos Montes, para permitir que el Banco Central pueda comprar en el mercado secundario bonos del Fisco.

Más allá de los números

Marcel dio luces de cómo interpretar los signos que contiene este IPoM.

Un ejemplo de ello es la amplitud de la brecha en el rango de crecimiento, mayor a lo que se entrega habitualmente, lo que aseguró es reflejo del alto nivel de incertidumbre que ocasiona el efecto del coronavirus en la sociedad.

"De aquí en adelante el tema es cuánto se prolongan las medidas de control, si va a haber una profundización y cómo será el proceso de retiro o flexibilización de esas normas de control más adelante. Eso va a determinar cuánto caiga la actividad en 2020 y por eso damos un rango más amplio que el habitual, porque no sabemos esa última parte", explicó ante las preguntas de los senadores.

Agregó que "el extremo más amplio de este rango es, por supuesto, que se prolongaran las cuarentenas como hoy día están, durante varios meses más".

En el análisis lo que prevé para la actividad de mayo y junio es que caiga entre un 20% y 25%, lo que se distancia del 12% y 15% que preveía hace tres meses.

Una nota de cautela entregó sobre “el temor a que, una vez superada la emergencia sanitaria, resurjan episodios de violencia que provoquen disrupciones significativas en el desempeño económico”, en alusión al estallido social de octubre.

En la estimación del consumo (-4%) aclaró que asume que las medidas de protección social como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que está implementando el Gobierno ayudarán a morigerar la baja de los ingresos y la elevada incertidumbre que golpeará al consumo privado.

Sobre el inusual deterioro del mercado laboral, que evidencia una caída en la ocupación sin el contrapeso habitual de los cuenta propia más el incremento de la inactividad, puso el acento en cómo las cuarentenas, los cierre de colegios y el desaliento en la búsqueda pueden estar detrás de ello.

Otro elemento excepcional que mencionó, fue que a diferencia de otras recesiones, en esta habrá un soporte a la economía por el intercambio comercial, principalmente motivado por el alza en el precio del cobre.

Sobre la inflación advirtió que lo que se está monitoreando por parte del instituto emisor es un IPC sin productos volátiles lo que los lleva a suponer que este año la inflación bajará hasta valores en torno a 2% y que recién en el segundo trimestre de 2022 se ubicará en los niveles de 3% anual que tiene como meta.

"Asumámonos con humildad como un país emergente"

El presidente del Banco Central también entregó un sentido mensaje respecto al impacto que ha provocado la pandemia a nivel país, más allá de los números.

"Esta crisis, que está aún lejos de terminar, y que no ha descartado necesariamente la crisis social de octubre, nos deja una lección de humildad: saber que estamos expuestos a eventos que no podemos controlar, que no lo sabemos todo", señaló.

Ante ello, entregó una suerte de lección de fondo: “Pese a los avances de las últimas décadas, somos aún un país emergente, con debilidades y vulnerabilidades que afectan a segmentos importantes de la sociedad y el sistema productivo”.

“Nuestras instituciones pueden ser más sólidas que las de algunos pares, pero aún no cuentan con la fortaleza suficiente como para inspirar la confianza que permita contener el aumento de la incertidumbre frente a eventos inesperados ni para proteger lo suficiente a los que más lo necesitan”, agregó.

Manifestó que es necesario “mejorar” los sistemas de protección social, los marcos regulatorios, la capacidad de movilizar créditos junto con asumir que “la capacidad técnica y la creatividad no son suficientes para reemplazar la organización, la cooperación y el diálogo”.

En este análisis su preocupación al mando de la entidad lo centró en cómo lograr que la institución esté presente "en el momento en que la gente, el sistema productivo, lo necesita".

Para ello reconoció que el desafío que asume es "ser capaces de salirnos de los moldes tradicionales para poder cumplir con nuestros mandatos, porque nuestro mandato de estabilidad de la moneda y continuidad de pagos internos y externos son más importantes ahora que nunca". Esto porque en una crisis "como la que tenemos, que al mismo tiempo se diera con inflación, con bancos en quiebra, sería una crisis muchísimo más profunda, muchísimo más duradera y muchísimo más dolorosa para la población".