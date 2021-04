Marcel asegura que “se ha ido acotando un poco más la incertidumbre” a medida que se acercan las elecciones de constituyentes

Macro

El presidente del Banco Central también adelantó que las proyecciones económicas que realiza la entidad serán revisadas por un grupo de tres expertos independientes.

Sumada a la incertidumbre generalizada que implicó la pandemia del coronavirus en el mundo, en Chile algunos sectores plantearon que el proceso constitucional implicaría aún menos certezas para los inversionistas, autoridades y mercados. Pero, con el pasar del tiempo, dicho argumento se escucha cada vez menos.

Según el presidente del Banco Central, Mario Marcel, esto se debe a la cercanía del inicio del proceso. "A medida que nos hemos ido acercando a la implementación de la Convención Constitucional se ha ido acotando un poco más la incertidumbre en torno a este proceso", planteó este miércoles.

En el seminario "Confianza en el Banco Central", organizado por el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae, Marcel detalló que la incertidumbre seguirá disminuyendo "cada vez más" una vez que, por ejemplo, sean elegidos los miembros de la convención y cuando estos definan su metodología de trabajo.

Esto, dijo, porque "entonces ya sabremos quiénes y cómo van a generar esta propuesta de nueva Constitución, cómo se van a discutir las cosas, cuál va a ser el peso que van a tener los distintos temas en la agenda de la convención".

En conversación con el presidente de Club Monetario y exconsejero del Banco Central, Sebastián Claro, el líder del instituto emisor explicó que cuando comenzó el debate sobre la nueva Carta Magna, "quizás la distancia con el momento en que se haría esto daba para mucha especulación, mucha incertidumbre, mucha diversidad de tesis", pero precisó que "en definitiva es muy distinto una opinión en una columna, en un foro, que un proceso constitucional propiamente tal".

Marcel realizó un símil entre el trabajo de la convención y lo que ocurre en los procesos legislativos, señalando que "es muy distinto cuando se debate un poco más en teoría respecto de la legislación a cuando ya se está en el trabajo de generar legislación propiamente tal, y creo que en el caso de la Constitución con seguridad también va a tener esas características".

En relación al impacto del proceso constituyente en las proyecciones económicas, el líder del Central detalló que "no es que el tema haya dejado de ser importante, no es que haya desaparecido de la agenda para nada". Pero, a su juicio, entre la emergencia sanitaria del Covid-19 y las mayores certezas respecto al proceso constitucional, "eso ha hecho que vaya cambiando nuestra manera de mirarlo y la manera en que se ve reflejado en la discusión pública o el mismo funcionamiento de los mercados, etc".

Auditoría externa

Mientras daba cuenta de las evaluaciones en curso de la institución, Marcel dio a conocer que el Banco Central está en proceso de estructurar una evaluación de las proyecciones macroeconómicas que elabora la entidad financiera.

En concreto, tres expertos independientes y externos a la institución evaluarán las proyecciones públicas del banco, su proceso de elaboración, las compararán con las elaboradas por el mercado y sugerirán propuestas de mejora, lo que según el presidente permitirá "tener una apreciación sobre la calidad y precisión de esas proyecciones".

Además, explicó que esto se fundamenta en las recomendaciones del Panel de Evaluación Independiente de 2019, que propuso realizar evaluaciones periódicas en temas específicos de política monetaria y financiera.

Dado que es un proyecto en curso, el informe final estará disponible en diciembre de este año, e incluirá una "parte pedagógica" sobre cómo entender el proceso de proyecciones dentro del esquema de toma de decisiones.