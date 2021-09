Marcel en modo despedida: “Chile no está enfrentando un espiral descontrolado de la inflación”

Macro

El economista confirmó que continuará como parte del Consejo una vez que termine su mandato en diciembre. Riesgos, retiros de fondos y críticas al alza de tasas fueron parte de sus categóricas definiciones.

Con un tono de despedida fue la entrega del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre por parte del presidente del Banco Central, Mario Marcel. ¿La razón? Su mandato termina antes del próximo reporte. “Tengo totalmente internalizado que mi periodo como presidente termina el 11 de diciembre de este año, después de ello todavía me quedan unos años como consejero y, por lo tanto, no tengo previsto dejar de serlo”, señaló ayer en conferencia de prensa.

El primer gesto lo hizo durante la mañana al cierre de su presentación en el hemiciclo del Senado. Ahí, aprovechó de agradecer la oportunidad que tuvo al mando del ente emisor para exponer ante los parlamentarios durante los últimos cinco años: “Ha sido un orgullo y también una responsabilidad muy importante”.

Horas más tarde, en respuesta a la prensa por vía telemática, confirmó que este “es mi último IPoM” y si bien declinó hacer una reflexión sobre su gestión -en la cual se asume que sería sucedido por la consejera Rosanna Costa-, adelantó que eso quedaría para el “momento en que termine esta gestión como presidente, porque la verdad es que tenemos mucho trabajo por hacer hoy y probablemente durante los próximos meses”.

El economista no eludió temas. Aquí sus principales mensajes.

¿Qué está empujando la inflación?

- “Quisiera ser claro en esto: Chile no está enfrentando hoy día un espiral descontrolado de la inflación.Nosotros proyectamos 5,7% a fin de año porque hoy hay presiones inflacionarias en la economía que son importante.

El fuerte dinamismo del consumo, en un contexto en que la oferta aún no logra restablecerse completamente, ha presionado al alza la inflación.

No todas (las presiones inflacionarias) vienen por el lado de la demanda. Efectivamente, hay una parte que tiene que ver con la evolución de precios internacionales con restricciones por el lado de la oferta”.

¿Por qué sube las tasas 75 pb?

- “En cuanto a la decisión de alza de tasas de 75 puntos es importante tener claro de dónde estamos partiendo: de un periodo en el cual hemos tenido prácticamente un año y medio con una TPM en su mínimo técnico, o sea de una Política Monetaria extraordinariamente expansiva.

Al pasar al 1,5% lo que estamos haciendo es que sea algo menos expansiva, pero todavía estamos muy por debajo de lo que estimamos como tasa neutral (del orden del 3,5%).

Esto no es un frenazo, es ir retirando un impulso extraordinariamente expansivo y contribuye a un aterrizaje mucho más suave de la economía.

Lo que sería complicado es dejar que la inflación suba y que luego sí haya que hacer un aumento mucho mas brusco de la tasa de interés.

Es necesario actuar ahora (…) Los efectos de no actuar oportunamente sobre la inflación impactarían, particularmente, en un tiempo que corresponde a los inicios del próximo Gobierno, entonces la oportunidad en la decisión de actuar es relevante para efecto de cómo un nuevo gobierno vaya a iniciar su gestión”.

¿Dónde está la incertidumbre?

- “Superada la parte más álgida de la pandemia, los indicadores que miden incertidumbre no han descendido en Chile con la misma velocidad que en otras economías, manteniéndose en niveles por sobre los anotados antes del inicio de la crisis social”.

¿Cuáles son los riesgos para la economía?

- “Escenarios más extremos podrían derivarse de la falta de estabilidad de largo plazo de las finanzas públicas o por la aprobación de retiros previsionales que permitirían la percepción de que este es un proceso que va a seguir continuando en el tiempo.

De darse este ultimo caso, no alcanzarían las facultades y recursos del Banco Central para neutralizar los riesgos macroeconómicos dado que estaríamos en presencia de un cambio mas estructural de la economía”.

¿Y el cuarto retiro?

- “Como hemos señalado en días recientes, una nueva medida en este sentido (cuarto retiro) representa un riesgo desproporcionado para la economía y las personas en relación con la magnitud decreciente y concentrada de sus beneficios.

Es muy probable que nuevos retiros de ahorros previsionales, más aún la probabilidad de retirar el 100% de ellos, lleven a los distintos agentes a considerar que está ocurriendo un cambio estructural en la base de ahorro de la economía.

Un cambio en esta dirección provocaría múltiples efectos negativos difíciles de cuantificar, pero cuyo impacto sin duda será grande y muy persistente”.

¿Qué responde a críticas del PC a alza de tasas, a que el BC no tiene idea de economía a escala humana?

- “Quisiera ser claro, no quisiera referirme a una afirmación que se señala que es de un partido político, pero la verdad es que preferiría responder a una pregunta directa que usted me haga. Si me pregunta si el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana, le respondo que en el banco hace varios años hemos venido trabajando en generar mucha mas granularidad de la información económica.

El banco ha cambiado mucho la manera de entender la economía y creo que afortunadamente eso ha ido en la dirección de acercarse a la realidad de las personas, de las empresas (…) cuando uno se preocupa de la inflación -como lo estamos haciendo particularmente en esta coyuntura-, esa es una economía a escala humana. No hay nada más frustrante para cualquier persona que los ingresos que les ha costado ganar se vayan entre los dedos como producto de un aumento de precios (...)

Sería muy frustrante que quienes han retirado sus ahorros previsionales -que habrían financiado su pensión futura- se den cuenta -si por ejemplo con eso lograron financiar el pie de una propiedad- que por el aumento de la inflación y de las tasa de interés pierden todo lo que invirtieron por la vía del aumento de los dividendos”.