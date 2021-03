Marcel pone paños fríos por inflación y asegura que tasa se quedará en nivel mínimo

Macro

En el InBest ChileDay, el presidente del Banco Central informó que la entidad medirá la Huella de Carbono en todos los sectores productivos de la economía como parte de las Cuentas Nacionales y la preocupación por el cambio climático.

Una nota de calma sobre la trayectoria de los precios en el país puso ayer Mario Marcel. "Lo que importa para el Banco Central no es la inflación del mes, no es la inflación de un componente del IPC si no que es la proyección de la inflación a dos años plazo", dijo este martes la máxima autoridad de la entidad en el encuentro InBest ChileDay.

En ese contexto, ratificó que "por lo menos" hasta el comienzo del próximo año la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantendrá en su nivel mínimo técnico de 0,5%, "aun cuando hayamos tenido algunos componentes de precios que han sido más volátiles".

El IPC sorprendió al mercado local en enero al subir 0,7% y, de hecho, algunas estimaciones superaron el 3% para el cierre de año. En cambio, en febrero el alza fue de 0,2%.

Marcel reiteró que la pandemia dejó como huella un amplio margen entre lo que podría producir la economía chilena frente a lo que efectivamente está generando. Esta brecha, que llega al 10%, es como si de repente hubiese dejado de producir todo el sector minero.

"Para mantener la inflación en el mediano plazo en torno al 3% anual, hay que tener una política monetaria muy expansiva para contrarrestar el efecto de esa brecha. Y, por supuesto, cuando esa brecha se cierre comenzar a retirar ese impulso expansivo", afirmó.

El economista destacó la recuperación, aunque también reconoció que persisten los riesgos.

Un punto que realzó fue que las empresas saldrán de la crisis más endeudadas, lo que -junto con la incertidumbre- afectará la recuperación de la inversión productiva privada.

Para este año, reafirmó el rango previsto en el Informe de Política Monetaria (IPom) de diciembre, que fluctúa entre 5,5% y 6,5%.

Huella de carbono

Con un enfoque en el rol del banco en "una economía más allá de la pandemia", Marcel destacó la importancia de avanzar en medidas y reformas que eleven la eficiencia y sostenibilidad en el funcionamiento de la economía, contribuyendo al potencial de crecimiento y bienestar de la población. Y aquí enumeró tres puntos: la agenda de modernización de la normativa cambiaria, internacionalización del peso y desarrollo del mercado de derivados; el desarrollo de la red de pagos minoristas; y el apoyo al desarrollo de finanzas verdes.

En este último punto, anunció que el ente emisor implementará una medición de la Huella de Carbono que produce la actividad productiva en el país.

Sin especificar la fecha, manifestó que dado que los efectos del cambio climático sobre la economía y el sector financiero tienen relación con el mandato y el rol del Banco Central "algo que vamos a ver relativamente pronto" será la materialización de un sistema para calcular la huella de carbono de todos los sectores productivos de la economía "equivalente a las Cuentas Nacionales con insumos y productos para las emisiones de carbono".

Explicó que esto permitirá monitorear la evolución de Chile en relación con las metas de emisiones junto con generar instrumentos para la evaluación de proyectos de inversión en términos de su impacto sobre las emisiones de carbono.

A ello se suma el compromiso adquirido por la entidad con la red bancos centrales y supervisores de incorporar dentro de las reservas internacionales bonos verdes.