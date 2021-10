Macro

Presidente del BC dijo que si desapareciera la probabilidad de continuos retiros, ello podría implicar ajustes de la TPM más “lentos”.

Sin ánimo de formular alguna hipótesis sobre las acciones que podría desplegar el Banco Central ante la materialización de un cuarto retiro de los fondos de pensiones, el presidente de la entidad, Mario Marcel, dio cuenta de la huella que han dejado los anteriores rescates en el mercado de capitales local.

En el seminario "Desafíos presentes y futuros de la economía chilena en tiempos de pandemia", organizado por Tanner Investments, señaló que el mercado de capitales ya ha perdido en profundidad unos 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en fondos de pensiones, y "eso tiene un efecto sobre la economía".

Esto, en referencia a la liquidación que hacen las AFP de parte de las carteras de inversión para tener dinero disponible para quienes soliciten su 10% de ahorro en las cuentas individuales, lo que podría llegar a representar 21% del PIB, según lo aprobado por el Congreso.

Consultado por DF, Marcel complementó que el desglose de lo perdido se basa en que la reducción de inversiones de los fondos de pensiones en renta fija local es de casi US$ 20.000 millones, equivalentes a 7% del PIB y a 9% del tamaño de este mercado, mientras que la pérdida de valor de dicho mercado, cuya expresión más directa es el aumento de tasas de renta fija, se puede estimar en alrededor de un 9%.

A esto, suma la depreciación del peso frente al dólar ante la misma posibilidad de que nuevamente las gestoras salgan a liquidar activos.

Marcel aclaró que los retiros son abordados por el Central para preservar la estabilidad financiera.

En esta línea, manifestó que la compra y venta a plazo de bonos bancarios se podría repetir: "Aplicar este instrumento nuevamente es una posibilidad, pero el cuarto retiro está en plena discusión y preferiría no entrar a hacer hipótesis sobre ese proceso".

Esta acción, que ya se ha ejecutado en los retiros anteriores, tiene el propósito de que las AFP puedan venderle al Central dichos bonos con el compromiso de una recompra (en plazo de entre tres a seis meses), mientras logran deshacerse de otros instrumentos de inversión para hacer caja y poder pagar los retiros a las personas.

Alza de tasas

Con todo esto, el camino de ajuste de tasas de interés delineado por el ente rector para que alcance su valor neutral de 3,5% (actualmente está en 1,5%) durante el segundo trimestre de 2022 podría verse afectado por la discusión política.

Por ejemplo, mencionó, si la probabilidad de continuos retiros desapareciera, ello reduciría los componentes de riesgos que hoy se reflejan en los intereses de los instrumentos a largo plazo, con lo que los ajustes de la TPM serían más "lentos" de lo que hoy se contempla.

En particular sobre la relación de la inflación y los retiros, Marcel dijo que si bien hay una vinculación por la mayor propensión a gastar ante el aumento de los ingresos disponibles, en este caso el nexo está más bien dado por el efecto sobre el dólar que se ha traspasado al IPC. Y aclaró que el programa de aumento de las reservas -que establece la compra de divisas por parte del Banco hasta mayo de 2022- no contribuye a la depreciación del peso: "Si uno pensara que con US$ 40 millones diarios uno mueve mucho el tipo de cambio, uno tendría que pensar entonces qué es lo que pasa con las ventas que está haciendo el Fisco, que son cuatro veces esas cifras", comentó.