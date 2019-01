Mario Marcel destaca capacidad de reacción de la región frente a una crisis global

Macro

El análisis del presidente del Banco Central apuntó que la región tiene una situación “más sólida” respecto de la crisis financiera global que se desató en 2008.

Una capacidad de reacción "algo mayor" en la política monetaria de los países de América Latina frente a las vulnerabilidades de la economía global advirtió el presidente del Banco Central, Mario Marcel.

Invitado a exponer en el seminario "Latin America and EU Regionalism: Towards a Cooperative Way-out beyond the Crisis", organizado por la Cepal, el titular del instituto emisor destacó algunas de las evoluciones que ha tenido la región frente al escenario que precedió la crisis financiera global de 2008.

En su visión, en ese entonces "estructuralmente nuestras economías no eran tan sólidas", pero en la actualidad, en algunas dimensiones, "estamos en una situación más sólida en términos de políticas macroeconómicas ... de las mejoras desde la crisis".

Marcel explicó que la capacidad de respuesta mejoró "en algunas economías de la región", especialmente en aquellas "que enfrentaron la crisis de 2008 con una situación fiscal bastante holgada, y por el lado de la política monetaria con una situación más compleja, porque muchas de las economías de la región tenían inflaciones relativamente altas y estaban alejadas de sus metas".

En eso, destacó que "Chile era un buen ejemplo", aunque agregó que hoy día podemos ver, en general, una situación fiscal "algo más débil, en algunos casos significativamente" pero por el lado de política monetaria ve más espacios de actuación de los que teníamos en la antesala de la crisis.