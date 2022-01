Mario Marcel: “Los economistas no debemos quedarnos callados cuando vemos riesgos y malas ideas”

Macro

El presidente del Banco Central fue homenajeado por exautoridades económicas, de cara a su segundo mandato a cargo del emisor.

Un evento organizado por un variopinto grupo de economistas afines a distintas corrientes políticas se realizó ayer para destacar la labor del actual presidente del Banco Central, Mario Marcel.

En una ceremonia organizada por Clapes UC, nueve economistas -junto a la cientista política Carolina Tohá- recorrieron sus más de 4o años de trayectoria y delinearon los desafíos que enfrentará de cara a su segundo período liderando el ente rector.

Incómodo con ser el centro de una “inesperada” conmemoración, Marcel reflexionó sobre la que significa “ser economista en Chile”.

Un país que denominó como “literalmente emergente, de ingreso medio alto, que ha sido objeto de experimentos, que ha albergado profundos conflictos, que aspira a grandes cosas, pero que arrastra injusticias, contradicciones, culpas y dudas”.

En este contexto, identificó que para ejercer la labor de economista se requiere ir más allá de las intuiciones o abstracciones si se busca aportar en el bienestar de la ciudadanía, con una comunicación clara sobre las decisiones que adoptan.

“Hoy ya no se puede justificar una medida económica argumentando que la autoridad consideró todos los antecedentes y tomó sus decisiones”, mencionó, recalcando que hoy “no podemos explicar por qué se decidió algo y por qué no se podía hacer otra cosa”. De hecho, aseveró que si no es claro en argumentar, “quizás” esa decisión “no lo deberíamos haber hecho en primer lugar”.

El titular del Consejo señaló que el cambio climático y el manejo del big data en un mundo hiperconectado desafían a los economistas a “ser capaces de salir de nuestra zona de confort”, ya que la situación del país obliga que “tenemos que cuestionarnos, esforzarnos por comprender nuestro entorno, imponernos nuevos desafíos y dialogar y aprender mucho de otros”.

“Es mucho lo que hemos aportado en las últimas décadas al progreso del país”, como para avergonzarse de la profesión -aludiendo a la distancia entre el criterio técnico y social que a veces se reprocha a los economistas-.

Remarcó que los expertos han logrado administrar la abundancia y “prepararnos para la escasez. Por esa razón, los economistas no debemos quedarnos callados cuando observamos riesgos y malas ideas en el debate público”.

Los desafíos

El primero en intervenir en el evento fue el exministro de Hacienda (1990-1994), Alejandro Foxley, quien señaló que en un escenario de “alta incertidumbre”, tanto para lo que viene en la economía mundial como local, anticipó que le corresponderá a Marcel adelantarse para “compensar el alto riesgo de estanflación que se vislumbra en el horizonte”.

A eso sumó el confrontar tendencias populistas en el terreno político: “Día a día se acentúan en el Congreso las presiones para más gasto público, para nuevos retiros de pensiones, etc. Esto está haciendo el camino fácil para inducir el consumo y bienestar aparente a corto plazo para la gente, produciendo a futuro crecientes presiones inflacionarias”, afirmó.

Por su parte, Felipe Larraín, exministro de Hacienda (2010-2014 y 2018-2019), enumeró una lista de desafíos para Marcel, destacando la conducción de la política monetaria en medio de una la pandemia que seguirá golpeando fuertemente a la actividad económica, la inflación, el empleo y los salarios, entre otros efectos.

Rodrigo Vergara, expresidente del ente rector entre 2011 y 2016, sumó el ingrediente de la nueva Constitución, que añade una nota de incertidumbre ante una posible modificación del mandato del emisor.

Vittorio Corbo, quien presidió el Consejo entre 2003 y 2007, afirmó que “los ajustes de las políticas monetarias de los países desarrollados, van a tumbar a muchas economías emergentes que no tienen las fortalezas nuestras, pero los coletazos nos van a llegar igual”. Un punto que deberá gestionar Marcel en este período.Con una mirada diferente, Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Política Social de la U. Mayor y asesora de Gabriel Boric, se refirió al aporte que hizo el reelecto presidente del Central en el diseño de la regla de superávit fiscal. “Esto muestra mucho quién es Mario Marcel, es un win win de política pública porque es dócil respecto de la política y al mismo tiempo es técnicamente bien hecha”.

En el homenaje también expusieron la consejera del BC, Rosanna Costa; el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo; el exministro de Hacienda, Eduardo Aninat; el exvicepresidente del emisor, Manuel Marfán; y el académico de la U. de Maryland, Sergio Urzúa.