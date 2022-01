Mario Marcel y la reacción de los mercados: "Parece claro que los mensajes del Presidente electo han sido bien recibidos"

Macro

La máxima autoridad del Banco Central dijo en entrevista con El Mercurio que este nuevo año se presenta como una oportunidad de "reducir mucho la incertidumbre que ha existido hasta ahora".

La máxima autoridad del Banco Central, Mario Marcel, afirmó hoy que "más allá de lo que pueda ocurrir en el futuro, parece claro que los mensajes del Presidente electo han sido bien recibidos" en el mercado financiero local.

En entrevista publicada por El Mercurcio, precisó que las tasas de interés de largo plazo de los bonos a 10 años cayeron 33 puntos base entre el 21 y el 28 de diciembre, una de las caídas -"más importantes en este período en la comparación internacional", dijo.

La bolsa, enumeró, ha subido 3,3%, lo que ubicó en el rango alto de los movimientos de las bolsas en el mundo; y el peso se ha depreciado en torno al 2%.

"Con las próximas decisiones sobre composición del gabinete y puesta en marcha del gobierno, habrá nuevas oportunidades de seguir avanzando en esta materia", afirmó Marcel.

El economista agregó que "esto es importante porque la economía todavía cuenta con niveles altos de incertidumbre, lo que mantiene altos costos financieros y debilita nuestra moneda, lo que -a su vez, encarece el crédito para personas y empresas y presiona la inflación".

Lo planteado por el presidente del Banco Central marca la distancia con lo ocurrido el día después de la segunda vuelta presidencial, cuando la bolsa 6% y el dólar se disparó $ 29 hasta $ 876.

Consultado por la posibilidad de que se aprueben nuevos retiros de fondos de pensiones, Marcel recordó la posición contraria a estas propuestas. "Pero parte importante de esa discusión tiene que ver con riesgos asociados a reformas futuras, lo que creo que ahora está mucho más cerca de despejarse".

En esta línea, afirmó que ven 2022 "como un año en que existe la oportunidad de reducir mucho la incertidumbre que ha existido hasta ahora, tanto por el avance natural de los procesos como por el contenido de los mismos. No solamente oporque desde marzo estará en funciones el gobierno y la legislatura que han sido elegidos, sino también porque la Convención Constituyente irá cumpliendo su itinerario y la propuesta de nueva Constitución va a ir tomando fuerza".

Otro fuente de incertidumbre que tiende a despejarse a juicio de Marcel es el tema de la pandemia, la cual empieza a verse controlada en la dimensión que impacta más a la economía, que son las restricciones a la movilidad que se adoptan para reducir las presiones sobre el sistema hospitalario.

"El país enfrenta Ómicron con una de las mayores tasas de vacunación en el mundo, con gran parte de la población con la tercera dosis y tendiendo planes para una cuarta inoculación", destacó.

En el marco de la entrevista, Marcel también valoró el compromiso del Presidente electo de respetar la caída del gasto de Presupuesto 2022 y la disposición a continuar con el proceso de consolidación fiscal en los años siguientes.

Sobre la especulación que ha habido en torno a la conformación del gabinete, que lo han incluido como eventual Ministro de Hacienda, partió diciendo que observa mucha ansiedad y especulación, tal como ha ocurrido en otras transiciones presidenciales.

"No me parezca que enriquezca mucho al debate el que tales o cuales personalidades se declaren disponibles o no disponibles para ejercer cargos, antes de que el único responsable de tomar la decisión se los ofrezca. No quisiera contribuir a esa dinámica bajo ningún concepto".