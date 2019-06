Mercado se inclina por más recortes de intereses si empeora cuadro económico

Macro

Economistas ven espacio para una flexibilización monetaria adicional a futuro, de concretarse un escenario internacional más incierto, frente a lo cual no hay una sola voz.

Si bien el supuesto de trabajo del Banco Central es que durante los próximos trimestres la tasa de política monetaria (TPM) se mantenga en 2,5% y comience un proceso gradual de normalización durante 2020, tanto el ente emisor como el mercado dejaron abierta la posibilidad a un nuevo recorte si los nubarrones persisten.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso ante los senadores de la comisión de Hacienda que en el escenario externo hay más cosas que pueden empeorar que las que pueden mejorar.

En ese contexto, si el cuadro de riesgos que ya está sesgado a la baja se deteriora aún más, "puede requerir una respuesta de la TPM", advirtió.

De hecho, el mismo instituto emisor planteó que la evolución de la inversión en el primer trimestre pone una nota de cautela en la medida que la desaceleración pueda ser más persistente, en especial por el aumento precisamente de la incertidumbre proveniente del exterior. Exbanqueros centrales como José de Gregorio, Jorge Desormeaux y Rodrigo Valdés estiman factible dicha posibilidad, dado el contexto externo marcado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Para el economista de Credicorp Capital, Felipe Guzmán, si el crecimiento económico no rinde lo esperado en el segundo semestre y se ubica bajo la proyección del Banco Central, "una baja de tasas adicional durante este año no se puede dejar fuera de la mesa".

En la misma línea, desde el área de estudios de Santander señalan que se podría requerir de un estímulo adicional si hay un mayor deterioro del panorama internacional, una mayor aversión al riesgo y una disminución en el precio de las materias primas.

Desde JP Morgan dudan que la brecha del Producto se cierre en el segundo semestre de 2019 o 2020, como espera el ente rector, lo que debería llevar a una mayor flexibilización monetaria en el segundo semestre de este año. "Esperamos al menos otro recorte de la tasa de política en el cuarto trimestre de 2019 de 25 puntos base", dijeron.

Pablo Cruz, de BTG Pactual, recordó que previo al IPoM esperaban dos bajas de tasa de 25 puntos, una en julio y otra en septiembre, y ahora estima que "es perfectamente posible que el Banco Central realice más recortes si es que el escenario externo continua deteriorándose", o si hay sorpresas negativas en actividad y/o inflación

Para Alfredo Coutiño de Moody´s Analytics, "la probabilidad de que el Central vuelva a recortar la tasa es poca, pero existe, ya que según sus mismas estimaciones la tasa neutral solo baja 25 puntos mientras que la TPM se redujo en 50, por lo que las condiciones monetarias actuales se encuentran en terreno expansivo".

Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, cree que con la información del IPoM, el recorte de tasas se queda ahí. "El 75%-80% de este recorte obedece a una recalibración de parámetros y el 20% se explica porque se ve la situación en 2019 más lenta. Esto no es que el Banco Central haya dicho 'estamos viendo la situación más mala que antes, por lo tanto, vamos a iniciar un ciclo de baja de tasas'. Esperamos que no sea lo que el mercado lea", detalló.

Sergio Godoy, economista jefe de Tanner, dijo que la palabra clave fue recalibración y que si bien la lectura del mercado fue que pueden venir más bajas en la TPM, él cree que no van a seguir bajándola.

No obstante, añadió, "los riesgos están presentes y claramente son a la baja por el lado de la actividad".

Para Alejandro Alarcón, economista de la U. de Chile, el ente emisor dio una señal muy potente, pero que tendrá un efecto en seis a nueve meses, y el gobierno también hizo lo suyo para ayudar a las expectativas con su plan de inversión anunciado el viernes.

Dudas con el PIB tendencial

Para Godoy, quien también forma parte de los expertos del PIB tendencial, el Banco Central fue muy positivo con dicho guarismo. "No sé si todo el tema de la inmigración dé para ser tan optimista con el crecimiento de Chile porque primero, no está claro si se van a quedar, hay un tema de permanencia del shock; y, por otra parte, nuestro mercado laboral no es hoy muy flexible para absorberlos como para que ellos alcancen su productividad, no creo que sea tan fácil", detalló.

Coutiño cree que fue precipitado usar el argumento del Producto potencial para decretar la baja en la TPM porque "no es seguro que el PIB potencial pueda haber aumentado cuando el coeficiente inversión-producto se ha mantenido en niveles por abajo de la tendencia histórica".

Agregó que "las decisiones de política monetaria basadas exclusivamente en la brecha del Producto (una variable no observable) está sujeta a un alto grado de error, ya que las estimaciones del Producto potencial cambian conforme avanza la actividad económica".

Valdés ve como correctos los pasos del Central

Como correctos calificó el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, los anuncios del instituto emisor, aunque insinuó que son algo tardíos, ya que hace tiempo lo notaba en una estructura "poco activa". "Nos empezamos a acostumbrar a que el Banco Central no hiciera casi nada, y eso es malo", dijo en una entrevista con radio Pauta.

El economista afirmó que las políticas económicas de Chile deberían ser más flexibles y adaptarse a lo que ocurre en el mundo.

Más allá de los problemas externos, ve problemas en la interacción que se genera entre poderes del Estado para abrir un escenario de inversión favorable a los empresarios.