Mercado y exbanqueros centrales valoran que Marcel se mantenga a la cabeza del banco

Macro

Una positiva recepción está teniendo en el mundo de los exbanqueros centrales y economistas de la plaza local la decisión del presidente Sebastián Piñera de mantener a Mario Marcel a la cabeza del Consejo del instituto emisor por un nuevo período. Un hecho que rompe el tradicional cambio que se generaba luego del primer quinquenio y que esta vez ponía a Rosanna Costa a la expectativa de convertirse en la primera mujer en liderar la entidad monetaria.

"Celebro la decisión del presidente Piñera de seleccionarlo para otro período", opinió el extitular del organismo Vittorio Corbo (2003-2007).

Desde su perspectiva, se trata de una opción muy buena para el país y para el banco, "en tiempos en que las instituciones han estado muy cuestionadas".

A su juicio, Marcel "ha hecho un gran trabajo, ha liderado el banco en estos momentos tan difíciles para el país".

Bajo su dirección, Corbo estimó que el Central "ha conducido muy bien la política monetaria y ha estado dispuesto a expresar su opinión técnica, avalada por la gran capacidad de su Consejo y de sus profesionales, a presentar su opinión técnica a invitación de las distintas comisiones del Congreso sobre proyectos de proyectos de Ley de gran importancia para el país".

El sucesor de Corbo en el Central, José De Gregorio (2007-2011), consideró que se trata de una "muy buena decisión del presidente, muy bueno para Chile y muy bueno para el Banco Central".

Junto con calificar como "excelente la decisión", el gerente de Estudios de la consultora Gemines, Alejandro Fernández, destaca que "era firme partidario de mantener a Mario en la presidencia. No sólo lo ha hecho muy bien, sino que tiene la capacidad y experiencia para enfrentar un período que se viene muy difícil".

Esto no significa, advirtió, que "Rosanna Costa (la alternativa obvia) no tenga los méritos y capacidad suficiente, pero, dadas las circunstancias, lo mejor es no innovar".

La economista jefe de Quiñenco y exasesora en el instituto emisor, Andrea Tokman, considera que el exdirector de Presupuestos ha dirigido "muy bien" al Banco Central, en momentos "desafiantes y es buena noticia que lo siga haciendo en los años complicados que vienen".

"Ademas, ha incorporado un lenguaje que ha acercado el quehacer de la politica monetaria a las personas y entregado una vision desapasionada de los efectos económicos de distintas propuestas en un contexto donde esa calma se extraña", destaca.

La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Andrea Repetto, cree que es una "excelente noticia" la extensión del mandato del titular del Consejo.

"El Central ha respondido con agilidad y en la magnitud correcta a los cambios abruptos que enfrentado la economía en el último par de años. No han sido años fáciles y el Central ha sabido responder con flexibilidad, incluso creando nuevos instrumentos. Me alegro mucho de que el gobierno haya renovado el liderazgo de Mario Marcel en el Consejo del Central"

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI y quien trabajó en el banco hasta 2014, dijo que "se ha evaluado muy bien la labor de Marcel a la cabeza del Banco Central. Ello a través del uso de toda la batería de herramientas monetarias necesarias para hacer frente a la crisis, así como también dando cuenta de los impactos de medidas irresponsables en el Congreso".

Y acotó: "El presidente Piñera, reconociendo una coyuntura compleja, a la que se suma la discusión constitucional, decide dar continuidad a esa gestión. El mercado hará una buena lectura de esta decisión".

Por su parte, el economista jefe de Santander y también exejecutivo del Banco Central, Claudio Soto, agregó que "es una buena decisión", ya que Marcel "ha demostrado gran capacidad de conducción en tiempos complejos. Hacia delante, el instituto emisor enfrentará importantes desafíos y el hecho de que Mario Marcel esté a la cabeza de este organismo da confianza de que se mantendrá una gestión de excelencia. Esta decisión será valorada de manera transversal".