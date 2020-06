Mercado ya asume déficit fiscal de hasta 12% del PIB para este año

Macro

Para 2021 se anticipa una leve baja. Dipres actualizará el lunes su escenario.

En el mercado coinciden en que el déficit efectivo del sector público este año será mayor al 8% del PIB que estimó la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el último Informe de Finanzas Públicas, en abril. Eso sí, el titular de la Dipres, Matías Acevedo, deslizó que la caída histórica de la economía en abril (14%) podría llevar el saldo negativo a cifras más cercanas al 10% del Producto. El lunes el Ejecutivo actualizará su escenario macroeconómico.

Aquello en circunstancias en que hay dos fuerzas contrapuestas que influyen en las cuentas públicas. Por una parte, el precio del cobre se ha recuperado en junio, promediando US$ 2,55 por libra desde los US$ 2,37 del mes previo. Esto ha llevado a que se ubique en US$ 2,47 la libra, once centavos por sobre la proyección del Gobierno. Se estima que cada centavo de alza del metal le reporta alrededor de US$ 24 millones a las arcas fiscales.

Pero esto coincide con un descenso de la economía, lo que incidiría más en el nivel de déficit para el actual ejercicio. Esto, ya que la proyección de Hacienda apunta a una caída del PIB de 2% este año, menos pesimista que el consenso del mercado que apunta a una cercana al 5%. Cada punto de mayor crecimiento implica ingresos del orden de US$ 600 millones para el Fisco.

El subgerente de Estudios de Econsult, Mauricio Carrasco, anticipa que el déficit ascenderá a entre 10 y 11 puntos del Producto este año como consecuencia del menor crecimiento económico.

En Scotiabank prevén un déficit entre 10% y 12% del Producto, ante una baja económica y en los ingresos tributarios que “será mayor a la contemplada” en el último informe de Hacienda.

La economista jefa de Banchile, Carolina Grünwald, se alinea con un saldo negativo de 11 puntos del PIB, mientras que su par de BCI Estudios, Sergio Lehmann, lo ve en torno al 10% del Producto este año. El mismo pronóstico entregan desde Itaú Análisis Económico tras el marco fiscal acordado por Gobierno y partidos políticos.

Menos pesimista es el economista de Santander, Gabriel Cestau, quien prevé que el déficit efectivo del sector público se empinará a 9% del Producto.

Reducción en 2021

Lehmann prevé una normalización hacia 2021, cercano al 5% del PIB, mismo piso del rango que estima Carrasco, con un techo de 6% del tamaño de la economía.

Grünwald cree que la magnitud de la reducción del déficit dependerá de cuánto se recupere la economía y del impacto de las medidas de reactivación, aunque por ahora “dudo que sea mucho menor al 11% del PIB de este año”.

Itaú Análisis Económico cree que el mayor crecimiento logrará amortiguar en algo el déficit, reduciéndolo a entre 7% y 8% del Producto. Scotiabank plantea un rango amplio entre 5% y 10% del Producto. Cestau, en tanto, prevé una mejoría que lo llevará a entre -6% y -7% del PIB.