Micco: “El país no entendería una baja de impuestos a quienes más ganamos y a las empresas”

Profesor de la U. de Chile enfatiza que parte relevante de las mejores expectativas de crecimiento se debe más a factores externos que locales.

A seis meses de su salida del gobierno, Alejandro Micco está plenamente inserto en su faceta de académico y consultor. Por estos días, el exsubsecretario de Hacienda combina sus clases en la Universidad de Chile con asesorías al Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se le ve tranquilo, lejos de las intensas jornadas en Teatinos 120 durante el gobierno anterior, en el que le tocó tramitar la reforma tributaria de 2014 -y su simplificación un año más tarde-, la que recuerda como un período de “mucha crispación y de alto costo político” para la saliente administración.

El economista repasa el escenario económico y aborda el incipiente debate sobre los cambios impositivos que propondrá el nuevo gobierno, descartando de plano una rebaja en los impuestos a las empresas, como pretende el ministro de Hacienda Felipe Larraín.

- ¿Cómo está viendo el escenario económico?

- Sin dudas, la situación hoy es bastante distinta a la que teníamos hace siete meses. Hemos tenido bastante viento a favor de afuera, la economía mundial ha repuntado, al crecimiento de los países emergentes se ha sumado el de los países desarrollados. Y eso, sin duda, ha tenido un impacto favorable en las perspectivas de crecimiento del mundo, de la región y de nuestros socios comerciales.

Adicionalmente, en el último tiempo hemos visto un fuerte crecimiento del comercio mundial, algo que había estado bastante plano desde 2007 hasta mediados de 2017. Esto se ha empezado a revertir fuertemente y, sin duda, eso favorece mucho a Chile.

Por el lado del cobre, sin duda es una variable ruidosa pese a que vemos mejores precios hoy. Es un tema que hay que tomar con cautela.

- ¿La recuperación responde sobre todo al escenario externo?

- Buena parte se debe al panorama externo. Sin duda, hay algo de componente interno, pero si uno mira las expectativas de los agentes económicos en la encuesta del Banco Central, es interesante ver que entre la primera y segunda vuelta y la victoria holgada de Piñera, las expectativas de crecimiento aumentan pero no muy altas, de 0,1 punto porcentual. En la última encuesta hay un aumento importante de las expectativas, que es bis a bis a lo que estaba en febrero. Por lo tanto, esas son claramente señales externas, no son tanto internas.

- ¿No considera que hay factores internos impulsando las expectativas?

- Obviamente, el empresariado tiene su visión mucho más cercana a Piñera que a la centroizquierda. Pero creo que ese es un pacto que es bastante más acotado, el efecto externo es más importante.

Eso sí, quiero reconocer que este segundo gobierno del presidente Piñera me da la impresión, hasta ahora, de que viene con una actitud bastante más proclive a lograr grandes acuerdos y eso es bueno para el país. El proceso de transición desde el gobierno anterior ha sido bueno e impecable, eso habla bien de Chile.

- Usted destaca la disposición a los acuerdos. ¿Eso en contraposición a lo que pasó en el gobierno anterior?

- Cuando uno ve lo que hicimos en el gobierno anterior, quizá uno de los puntos de crítica en el comienzo, especialmente en el año de la reforma tributaria, fue que la discusión podría haber sido un poco más abierta, creo que debiéramos haber abierto más la discusión. Algo que después hicimos en el acuerdo del Senado, que fue consensuado con la oposición. Lo mismo en la simplificación de 2015. Sin duda, quizá fue un poco tarde, los ánimos ya se habían crispado más de la cuenta y ese es un aprendizaje que hemos hecho y creo que es importante que el actual gobierno lo haga también. Es importante evitar las crispaciones del ambiente porque al final no le favorecen a nadie.

- ¿Le puede pasar lo mismo al gobierno entrante?

- La crispacion del ambiente vino de todos lados. La crispación durante la discusión de la reforma tributaria pasa también por el empresariado, que reaccionó mucho más fuerte de lo que esperábamos.Pero también obviamente hubo crispación de nuestro lado, con lo de “los poderosos de siempre”. Hoy, para fortalecer las instituciones tenemos que mantener un lenguaje bastante más tranquilo. Al nuevo gobierno le puede pasar lo mismo que a nosotros con los empresarios.

- El ministro Larraín ha anunciado que se reducirá el impuesto corporativo, pero que habrá “compensaciones” para mantener la carga impositiva. ¿Está de acuerdo?

- El país no está en condiciones de hacer una rebaja impositiva y no está en condiciones de bajar la carga tributaria. El país, dadas las demandas sociales que hay, no puede tener una menor carga tributaria.

Más encima, la carga que alcanzaremos con la reforma en régimen será cercana al 21% del PIB, que es lo que corresponde para nuestro nivel de desarrollo.

- Pero Larraín ha dicho que se mantendrá la carga total.

- Aquí quiero ser enfático: mantener la carga tributaria es diferente a recaudación. Además, es fundamental mantener lo que se avanzó en la reforma del 2014, como que el sistema tributario sea más progresivo y que quienes tenemos más, paguemos más. El país sigue mostrando niveles de desigualdad muy importantes que el sistema tributario tiene que ayudar a disminuir.

Aunque sean neutros en términos de recaudación, si los cambios le reducen los impuestos a quienes tenemos más y a las empresas de mayor tamaño, sería una mala señal y sería algo que el país no entendería. No lo entendería inclusive desde la perspectiva de que ha planteado el actual gobierno de poner todos los recursos que sean posibles, por ejemplo, para la infancia. Bajo esa visión, poco se entendería que tuviésemos por otro lado una baja de impuestos a las empresas de mayor tamaño.

- El proyecto del gobierno también incorporará simplificaciones.

- Integrar completamente no es una simplificación, sino una rebaja de impuestos a las empresas que están en el sistema semi integrado. Es una rebaja de impuestos no menor y calculo que ambas bajas tendrán un impacto fiscal de US$ 700 millones.

La prudencia llama a esperar el resultado de la Operación Renta, ya que sin duda habrá cosas que aprender en ese proceso. Veamos cómo funciona el sistema en régimen y después consideremos modificaciones. Tampoco olvidemos que cualquier cambio va a abrir una discusión tributaria que tendrá costos políticos, con desgaste de capital político en la discusión.

Polémica por déficit: "No hay ningún peso menos en las cajas fiscales"

- ¿Cómo ve la polémica que se generó con la frase del ministro Valente de que el anterior gobierno "le mintió a los chilenos" sobre el real estado de las cuentas fiscales?

- José Ramón se equivocó en sus declaraciones. Primero, se equivocó al decir que había

US$ 1.100 millones menos en la caja fiscal. Eso no es cierto, no hay ningún peso menos en las cajas fiscales de lo que se había dicho. Más allá del tecnicismo, él se equivoca al tener un lenguaje muy rudo, decir que se le "mintió" a los chilenos es bastante fuerte, no fue una declaración prudente, sino más bien perjudicial.

Creo que ojalá no sea la tónica. El proceso de traspaso de gobierno ha sido bastante bueno. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha tenido una actitud bastante distinta y le ha puesto paños fríos al tema. Dijo que fue un error de cálculo de un técnico de la Dipres, errores así puede haber. Creo que ese es el espíritu.

- ¿Pero cuál es su autocrítica? En el anterior gobierno no se avanzó en una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

- En este punto hay que ser claros: en términos reales, no cambió nada, son los mismos millones de dólares los que están en las cajas fiscales antes y después de este cambio. Por lo tanto, la economía está exactamente igual, los gastos e ingresos efectivos son exactamente iguales. Esto nos deja una enseñanza: tenemos que mejorar la institucionalidad fiscal y ese es un punto que se viene conversando hace tiempo y es el momento para hacerlo. Lo importante es que este es un tema en el que hay un acuerdo.