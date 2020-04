Micco: “No podemos inyectarle US$ 100 millones a una empresa y no decirle nada de su actuar”

Macro

Alejandro Micco ha logrado desarrollar sus actividades académicas sin mayor problema desde que inició su cuarentena a mediados de marzo. El profesor de la Universidad de Chile recalca que no ha tenido grandes complicaciones utilizando plataformas de videoconferencia para sus clases ni tampoco por los llamados a “paros virtuales” en algunas facultades de la Casa de Bello.

“La conexión a Internet anda un poco lenta, por lo que prefiero conectarme desde mi celular, que ha andado muy bien”, señala quien fuera subsecretario de Hacienda entre 2014 y 2017.

Micco se muestra algo escéptico de la recuperación que anticipa el Banco Central para la economía chilena el próximo año, luego de una caída de hasta 2,5% del PIB en el actual. Sobre todo, por la incertidumbre sobre la duración de las restricciones sanitarias y cómo la economía responderá al momento en que se levanten.

- ¿Qué expectativas tiene del nuevo paquete fiscal que anunciará el Gobierno?

- En términos de liquidez, el paquete anunciado hace un par de semanas moviliza alrededor de US$ 4.000 millones- US$ 5.000 millones en términos de dinero fresco. Son recursos considerables, pero estamos hablando de algo menos de 2% del PIB. Hay espacio de maniobra para una situación más compleja a futuro. Ahora, hay que tener conciencia de que una caída importante de los activos netos del Fisco -sea más deuda o baja en el monto de los fondos soberanos- te deja un futuro más complejo, que puede terminar hipotecándose. Hay que tener presente que el mundo no se acaba este año, ya que esto puede durar un par de ciclos más.

Aparte de preocuparse de los ingresos de las personas, que están en peligro debido a las restricciones sociales, cualquier paquete fiscal adicional debe incluir algo bien agresivo por el lado del financiamiento de las empresas, de sus pasivos.

El sector financiero está más reacio a dar más liquidez, por lo que cualquier plan debe procurar que la situación actual no se transforme en una crisis de morosidad y eso evolucione hacia una crisis financiera. Un nuevo paquete debe ser agresivo en evitar ese traspaso.

- ¿Debe el Estado rescatar a algunas empresas en riesgo de quiebra?

- Sea cual fuere el mecanismo, a través de una inyección de capital accionario o el uso de fondos de garantía estatales, lo que se hace es inyectarle liquidez a las compañías. Hay que considerar medidas para inyectar liquidez, independiente del tamaño de la empresas.

Aquí, lo clave es que si como ciudadanos ponemos recursos en esas empresas, se condicione el actuar de la empresa, en términos de que si inyectamos liquidez, sea vía compra de deuda o de acciones más baratas, eso genere ciertas restricciones en su actuar, por ejemplo en materia de dividendos o los salarios de los ejecutivos.

No podemos inyectarle a una empresa US$ 100 millones y no decirle nada respecto a su actuar.

Otra propuesta importante a considerar es el rol de BancoEstado. Al igual como en la crisis del 2009, tiene un rol que jugar en momentos en que los bancos comerciales están más reacios a entregar liquidez.

Las dudas de la recuperación

- ¿La caída del PIB podría ser más acentuada este año?

- El escenario está centrado en una caída de alrededor del 2% del PIB este año, pero creo que estaremos en la parte baja del rango del Banco Central.

Lo que uno ve es que el distanciamiento social y las cuarentenas tendrán un impacto grande en la economía. También existe bastante incertidumbre respecto a cuánto va a durar esto.

Obviamente, no podemos vivir mucho más tiempo así, ya que le terminará pegando muy fuerte tanto a la oferta como a la demanda de la economía. Todo esto pega muy fuerte en la productividad de las personas y de la economía en su conjunto.

El saber cuánto va a durar el distanciamiento social es clave para poder hacer una proyección de cómo va a ser el futuro cercano y el mediano plazo y de cómo vamos a salir de este proceso de cuarentena tan drástico.

La economía tiene que retomar su nivel de actividad y aun queda por ver cómo será ese proceso. Si se levantan las restricciones sanitarias, ¿tendremos un rebote? ¿Volveremos a tener otro ciclo como este?

Si tuviéramos tres ciclos de restricciones como el actual, nos quedaríamos bastante cortos con una caída del PIB de 2,5%. La caída sería mayor.

- ¿Todo va a depender de que no se extiendan las restricciones actuales?

- Claro. Hay que mirar lo que está ocurriendo en otros países, que están comenzando a revertir gradualmente su proceso de aislamiento.La salida nos tiene que hacer pensar cuáles son las mejores políticas públicas en materia económica y sanitaria, equilibrar ambos temas. Si se endurecen las medidas de distanciamiento social, efectivamente se pueden contener los contagios, pero comenzarán a aparecer otros efectos colaterales, en materia económica y en el bienestar de la población.

- ¿La recuperación no será tan pujante como lo cree el Banco Central?

- Hay que ser justo con el Banco Central, que también ve un escenario en el que las medidas sanitarias se apliquen durante un período más largo a lo esperado o se tengan que volver a incorporar.

Ahora, el banco también dice que si el escenario se torna más complejo, ya tiene una serie de herramientas no convencionales adicionales con las que puede actuar. Eso es importante que esté sobre la mesa.