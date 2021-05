Macro

La normativa además crea un Fondo de Apoyo y Recuperación para las pequeñas y medianas empresas, destinado al financiamiento de los beneficios que establece la iniciativa con un monto de US$ 2.000 millones.

El gobierno presentó al Senado en esta jornada el proyecto de ley que entrega un bono a las Pyme por un monto de $ 1.000.000 y que forma parte de los anuncios entregados en el marco de la agenda de "mínimos comunes" que conversó con la oposición.

El proyecto, que tiene discusión inmediata y que comenzará a ser analizado la próxima semana en la Cámara Alta, también otorga un bono adicional variable para Pyme, equivalente a tres meses del promedio del IVA declarado durante el año calendario 2019, con un tope de $ 2.000.000.



Los montos de los bonos se incrementarán en un 20% para las personas naturales que tengan sexo registral femenino. Dicho incremento también procederá cuando el titular de una empresa individual de responsabilidad limitada tenga sexo registral femenino.

Se concede además, un bono para el pago de cotizaciones de trabajadores que se hayan acogido a la suspensión temporal del empleo. Dicho beneficio, de cargo fiscal, se concederá a los empleadores que cumplan los requisitos señalados en la ley, por una sola vez, y ascenderá a la cantidad equivalente a cuatro meses de cotizaciones previsionales mensuales.

La solicitud y verificación de los requisitos de acceso a este bono corresponderá al Servicio de Impuestos Internos (SII), mientras que a la Tesorería le corresponderá su otorgamiento y pago.

La normativa además crea un Fondo de Apoyo y Recuperación de las Pyme, destinado al financiamiento de los beneficios que establece la iniciativa, así como al financiamiento de las obligaciones fiscales contenidas en los programas de apoyo al sector de la partida del Ministerio de Economía. El fondo se constituirá por aportes provenientes de la liquidación de activos del Tesoro Público, con un monto de US$ 2.000 millones.

La norma también faculta al Ministerio de Hacienda para extender los beneficios regulados por el proyecto de ley, mediante uno o más decretos exentos, expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República".

Respecto a los costos del proyecto, el bono de alivio a las Pymes implica un gasto de US$ 483 millones; el bono adicional variable tiene un costo fiscal de US$ 553 millones y el bono para el pago de cotizaciones tiene un costo de US$ 300 millones.