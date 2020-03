Ministra Zaldívar por fallo que permite retirar fondos de AFP: "No podemos tener una actitud infantil para enfrentar algo tan importante como la vejez"

Macro

Titular del Ministerio del Trabajo calificó como una muy mala señal el pronunciamiento que obliga a AFP Provida a restituir los fondos a un cotizante.

Como un muy mal precedente calificó la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Talca que obliga a AFP Provida a restituir la totalidad de los fondos previsionales a un cotizante, en el plazo máximo de 30 días.

"Nos causa mucha extrañeza que, por primera vez, haya un tribunal que tome una línea absolutamente contraria a todo lo resuelto y dicho hasta ahora", señaló en conversación con Tele 13 Radio.

La Primera Sala del Tribunal acogió el recurso de protección interpuesto por el afiliado, argumentando que la administradora actuó de manera arbitraria e ilegal al negar la restitución integra de los fondos, infringiendo el derecho de propiedad garantizado por la Constitución.

Ante esto, la secretaria de Estado enfatizó que "no está en riesgo el derecho de propiedad, los recursos son de él y nadie más que él y su familia los puede utilizar. No hay apropiación de un tercero si no los llegara a utilizar".

A su juicio la sentencia está llena de errores y advirtió lo complejo de esta situación, ya que "estamos poniendo en tela de juicio los cimientos de la seguridad social".

Recalcó que al deslegitimizar la impronta de que se debe asegurar un ingreso al momento en que una persona se retira del mercado laboral es una "muy mala noticia para los trabajadores" ya que es retroceder" muchísimos siglos" en cuanto a seguridad social.

"No podemos tener una actitud infantil para enfrentar algo tan importante como la vejez. No hay ningún país en el que la previsión no sea obligatoria", afirmó.

Otro tema al que se refirió fue al debate que mantienen el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y la senadora DC, Ximena Rincón, sobre la posibilidad de establecer un seguro de longevidad luego de los 85 años de edad de las personas pensionadas.

"Esa idea es antigua (... )en principio es una buena idea pero es muy cara tendríamos que destinar los 6 puntos (de cotización adicional) para este seguro de longevidad", señaló. Y aclaró que dado que hay más variables a considerar por lo que la postura del Gobierno es que existen mayores beneficios en la propuesta que hace el Ejecutivo de dividir la cotización extra entre la cuenta individual y el pilar contributivo.