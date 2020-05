Ministro Briones ante quejas por créditos Covid: “Si bien hay un millón de Pymes, hay algunas que no van a cumplir con los requisitos de elegibilidad”

Macro

Ante las críticas que provienen desde la oposición por no elevar el gasto, la autoridad reiteró que su responsabilidad al mando de la cartera de Hacienda es ser "prudente".

A dos semanas de la puesta en marcha de las garantías estatales que respaldan los créditos Covid a través del Fogape que está entregando la banca, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salió al paso de las críticas que apuntan a la poca efectividad de la medida para ir en ayuda de los emprendedores y empresas de menor tamaño.

“Creo que es bueno, es transparente y honesto decirlo: Si bien, hay un millón de Pymes hay algunas que no van a cumplir con los requisitos de elegibilidad”, sinceró esta mañana en conversación con Radio Cooperativa.

Con el balance de que en once días de implementación el 95% de las operaciones de crédito cursadas corresponden a Pymes, mientras que en monto representan el 80% del total, el secretario de Estado señaló que “estamos preocupados de que este crédito llegue a la mayor cantidad de empresas posibles”.

En este contexto enfatizó que el enfoque correcto para evaluar el impacto de la medida es que “ojalá haya decenas de miles de Pymes que a través de esta vía obtengan créditos que en ausencia de este programa jamás hubieran tenido”. Asumiendo con ello que no se debe esperar una cifra cercana al millón.

Si bien reconoció que “este es un proceso que no está exento de dificultades”, fue categórico en manifestar que la implementación del programa requiere de un “esfuerzo enorme”. Esto porque “jamás nos hemos enfrentado a un programa de créditos de esta masividad y todo concentrado en un mismo momento”.

En específico sobre las quejas que provienen desde los emprendedores comentó que “me ha tocado hablar con varios emprendedores y me llegan casos de situaciones en donde me dicen que los rechazaron, que no les responden o que ni siquiera los recibieron y estamos muy preocupados de esa situación”. Ante esto, señaló que existen reuniones con los gremios para entender lo que ocurre y que en paralelo está conversando con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para adoptar las medidas que sean necesarias.

Mayor gasto público

Otro flanco que abordó el ministro fue el de las críticas que recibe desde la oposición por no elevar el gasto fiscal para responder a la crisis sanitaria. Sobre este punto reiteró el deber que tiene como ministro de Hacienda de ser precavido ante la incertidumbre de cómo evolucione la pandemia.

“Lo que he planteado es que tenemos una película con capítulos por descubrir que no conocemos -no tenemos la bola de cristal-. Es una película que nos va a exigir muchos esfuerzos financieros y mi deber como ministro de Hacienda, mi responsabilidad, es ser prudente en esta materia y guardar para después”, dijo.

Aclaró que hoy los esfuerzos están concentrados en implementar las medidas ya adoptadas como los créditos con garantías del Fogape y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dando por descartado que se esté diseñando un nuevo paquete de medidas fiscales.

Recordó que en el caso del IFE se utilizan US$ 833 millones del fondo de US$2.000 millones designados para las familias más vulnerables, por lo que el saldo de recursos disponibles se irán adaptando según el desarrollo de la crisis sanitaria.

“Así como ayer tuvimos el Bono Covid, hoy día tenemos el Ingreso Familiar de Emergencia(IFE) y quizás mañana, cuando lo peor de la crisis sanitaria haya pasado, lo que va a corresponder es un subsidio al empleo”.

Agregó: “Esto es evolutivo, hay que guardar para después y hay que elegir los instrumentos con mucha flexibilidad”.