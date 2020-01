Ministro Briones anuncia que presentará proyecto de rentas regionales en marzo

Macro

Por otro lado, el secretario de Estado indicó que la suma de las demandas sociales que se han levantado durante el último tiempo suman ocho puntos del PIB nacional.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue interpelado esta tarde en la Cámara Baja por el diputado Jaime Mulet, del partido Federación Regionalista.

En la instancia, el secretario de Estado le señaló al parlamentario que antes de asistir a la sesión especial en la Sala de la Corporación, realizó un ejercicio donde concluyó que todas las demandas sociales que se han levantado suman ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

"Nosotros, todos, tenemos el deber de priorizar. Tenemos que priorizar porque no podemos hacerlo todo y en todos los casos. Sumé la serie de demandas que distintos actores han invocado, entre otras parar y eliminar el pago de los Tag de aquí al infinito. La suma de todas estas demandas son ocho puntos del PIB", dijo el jefe de las finanzas públicas.

El titular de Hacienda explicó que de responder a todas las demandas, el tamaño del Estado debería incrementarse en 40% y enfatizó que en "uno tiene que ser responsable".

"Acá uno tiene que ser responsable, reformista, pero realista. El arte de la política es enfrentar los desafíos con decisión pero con realismo. Yo me referí a que la responsabilidad fiscal tiene una bajada mucho menos técnica, pero más ciudadana, que es la sostenibilidad de los desafíos que la ciudadanía nos pide. No podemos volver a fallar, hay que sentar expectativas exigentes, pero realistas. Tenemos que priorizar. No sé si una prioridad nacional de la agenda social son los automovilistas, se lo digo sinceramente. Empatizo con su demanda, pero hay que entender que hay gente más desfavorecida. De lo contrario, sabemos que pasa si consumidos nuestros ahorros. De los contrario, vamos a terminar como empezamos, y yo le voy a decir como empezamos: mal", indicó.

Cabe destacar que Briones es el tercer ministro interpelado esta semana, ya que el martes la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, fue interrogada por el diputado socialista Marcelo Díaz, mientras que el miércoles fue el turno del titular de Salud, Jaime Mañalich, quien fue cuestionado por el diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi.

Rentas regionales

Una de las interpelaciones que le realizó el diputado Mulet al ministro Briones tuvo que ver con el atraso del proyecto de ley de rentas regionales, a lo que el secretario de Estado respondió que se presentará en los próximos meses.

"Hemos estado en falta y pido disculpas. Pero hemos estado trabajando firme porque sabemos que es importante, y presentaremos el proyecto de ley en marzo", anunció el ministro.

"En los dos últimos años hemos asegurado que los presupuestos de las regiones crezcan, cosa que no ocurrió en los últimos años, y también que aumente la inversión regional", añadió.

