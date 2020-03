Ministro Briones se sincera: “No vamos a poder salvar a todas las empresas”

Una dosis de realismo inyectó esta mañana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al señalar que no será posible salvar a todas las empresas que se verán afectadas por el declive de una economía que tras ser golpeada por los efectos del estallido social ahora se ve impactada por el coronavirus.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos (...). No vamos a poder salvar a todas las empresa", señaló esta mañana en Radio Duna.

Señaló que hay que ser realista aunque suene duro y que las medidas que se adoptarán serán para aplacar los impactos que serán potentes, pero transitorios. Esto porque no es posible anular el golpe que significará para la economía el covid-19.

“Si uno no hace nada, si no apoya en nada, varias van a quebrar -van a quebrar más de las que uno quisiera- y en consecuencia, después de que pase la crisis sanitaria, esas empresas que podrían haber levantado la cabeza para seguir nadando ya no van a poder seguir y eso tiene un efecto permanente”. Agregó que "de eso se trata la acción de política económica fundamental que muchos países están impulsando y nosotros también".

"No vamos a poder ayudar por esta vía a todas las empresas. Hay empresas que no van a poder levantar la cabeza y es importante tenerlo claro. Hay que ser realista aunque suene duro. No hay que generar sobreexpectativas", sentenció.

Explicó que la crisis sanitaria va a golpear con mayor fuerza a los sectores del turismo, hoteleros, espectáculos, de transporte y en especial a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) por la falta de liquidez.

Ante esto señaló, más tarde en Radio Agricultura que: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a nuestras pymes”. Y reiteró: "En el proceso van a quebrar empresas eso hay que tenerlo muy claro no hay que sobrevender expectativas y minimizar ese daño".

Por lo que adelantó que están trabajando en profundizar las medidas con la lógica de “tirar toda la carne a la parrilla” y sacar un paquete potente para enfrentar este shock.

Hizo un llamado a toda la ciudadanía para asumir con responsabilidad esta fase 4 de la crisis sanitaria con el propósito de que todos contribuyan para que la expansión del virus no se acelere.