Ministro Briones sincera que el crecimiento para este año de Chile bajará a 2,2% por efectos del estallido social

Macro

El ministro indicó que preliminarmente los cálculos que se hacen de bienes asegurables que sufrieron destrozos llega a entre US$ 2 mil millones y US$ 3 mil millones.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, mostró su preocupación por la economía a consecuencia del efecto en el crecimiento del estallido social de las últimas semanas. En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado sinceró que en el gobierno estiman que el Imacec de octubre será "si somos optimistas de 0 y lo más probable es que sea negativo".

Con lo anterior, el jefe de la billetera pública reconoció que se tendrá que ajustar a la baja las proyecciones de crecimiento del país para este año. Desde Hacienda la estimación vigente que había para el PIB de 2019 estaba en 2,6%, pero luego de estas convulsionadas semanas, el ministro Briones espera que esté más cerca del 2,2%.

"Es indudable de lo que ha pasado en Chile, y se ha visto en el mercado con las primas de riesgo, y es que se abre una señal de duda, que hay contrarrestar en materia de inversión. Me tiene muy preocupado la inversión para el próximo año, porque sin inversión no hay crecimiento robusto", sostuvo.

El ministro detalló el impacto que han tenido los hechos de vandalismo, indicando que preliminarmente los cálculos que se hacen de bienes asegurables por destrucción o lucro cesante llegan a entre US$ 2 mil millones y US$ 3 mil millones, lo que se compara con el terremoto de 2010 las primas de seguros llegaron a US$ 8 mil millones. Otro dato que indicó Briones y que evidencian el impacto en la economía que han tenido las manifestaciones es que en la semana pasada la recaudación de IVA cayó 25%.

El secretario de Estado si bien reconoce que hay una demanda social importante y que hay que abordarlo con calma, sostuvo que desde el retorno a la democracia nunca este país, desde su historia republicana, nunca había progresado tanto en lo económico y en lo social. "Desconocer aquello es iniciar una discusión tramposa".

Sobre la reforma tributaria reiteró que el gobierno se abre a revisar la integración de los sistemas tributarios que era uno de los puntos al que Hacienda se resistía a desechar, comentando que de todas formas hay un acuerdo para que las Pymes tengan un nivel de integración. Además, con el fin de dar una señal potente de inversión a los privados es que indicó que están buscando incentivos para ello y que se plasmarán en la reforma.

Uno de los puntos que han salido a la luz como consecuencia de todo este proceso que vive el país es el llamado "impuesto a los súper ricos". En este sentido, el ministro indicó que lo están evaluando, pero poniendo sobre la mesa que en la mayoría de los países en el cual se ha implementado una medida similar lo han desechado por problemas de implementación.

"Hay que ser bien cuidadosos porque los capitales se mueven y si uno en el papel se entusiasma con ponerle una tasa alta de impuestos, ese capital se irá a otro país en el cual le cobren menos", dijo.

Briones además se definió sobre el impuestos a los combustibles, indicando que a su juicio "no es una solución viable (...) las solucionen de cambiar las cosas de la noche a la mañana generalmente llevan a malas solucionen, sino recordemos el Transantiago",

El jefe de la billetera pública llamó a centrarse en la agenda corta tributaria que permita avanzar en lo que ya hay acuerdo y más adelante ver otras materias tributarias.