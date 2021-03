Ministro de Hacienda y oficio por fideicomiso de presidente Piñera: "Nos parece muy bien lo que está haciendo la Contraloría (...) ojalá se aclare lo antes posible"

Macro

Rodrigo Cerda también abordó la polémica por la postergación entregada por el gobierno de la ejecución de las boletas de garantía contra Enjoy.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, esta mañana abordó por primera vez la polémica entorno a la situación de la operadora de casinos Enjoy y un eventual nexo con el presidente Sebastián Piñera.

Esto luego de que ayer la Contraloría General de la República enviara un oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a las gestoras de fondos BTG Pactual, Moneda y Altis para fiscalizar el fideicomiso ciego del mandatario.

¿La razón? Determinar si ha habido alguna comunicación entre las gestoras y el jefe de Estado respecto a los resultados de sus inversiones para determinar un eventual conflicto de interés, ya que el Fisco entregó una prórroga del pago de boletas de garantía de la operadora de casinos por retrasos en obras en algunas regiones.

Desde el Congreso, donde se encuentra presenciando la votación del Bono Clase Media, el secretario de Estado destacó la acción del ente contralor.

"A nosotros nos parece muy bien lo que está haciendo la Contraloría. Con esto, lo que se permite es aclarar cualquier tipo de duda que haya acerca del fideicomiso del Presidente. Es desde ese punto una buena noticia, ojalá que se aclare lo antes posible y nos parece muy bien", señaló.

El ministro de Hacienda dijo tener la "total tranquilidad" respecto a lo anunciado por la Contraloría, enfatizando que "esto permite aclarar cualquier tipo de duda y justamente terminar con el tema. Nos parece muy bien".

Postergación de boletas de garantía de Enjoy

La autoridad también abordó la crítica de los competidores de Enjoy, quienes han señalado que la prórroga en el pago de las boletas de garantía sería un "traje a la medida" de la empresa.

"Separemos los temas: hay un tema que es lo que está haciendo la Contraloría, y otro tema es lo que ocurrió con la posibilidad de postergar el tema de las licitaciones y darles seis meses más", partió explicando.

"Primero que nada, hay que ver distintos temas técnicos. Lo primero que ocurre ahí es que eso mismo que ocurrió en 2010, cuando tuvimos el terremoto, que por fuerza mayor no se podían completar ciertos plazos y eso iba a generar un problema en la industria, que eventualmente no se pudieran completar ciertas obras. Si no se completan ciertas obras, una de las posibilidades era que eventualmente se cobraran las boletas de garantía, se caducaran los permisos, pero en ese sentido la información que teníamos de la superintendencia (de Casinos), que es un órgano técnico, es que íbamos a dejar de recibir una cantidad importante de futuros ingresos para el Fisco en materia de impuestos", afirmó.

Continuó argumentando que en ese escenario, "lo que se decidió fue dar la posibilidad de postergación, porque efectivamente cualquier casino que se quiera adscribir a esta posibilidad tiene que solicitarlo a la superintendencia. Por lo tanto, no es automático, sino que el órgano técnico de alguna forma tendrá que dictaminar si se cumplen o no los requisitos para que esto se pueda llevar adelante".

"No es que se habilite para ese casino en particular, lo que se hace es que se habilita para todos los casinos que estén en la misma situación que el caso que estamos hablando. Y para los otros que no se rigieran por este tipo de ley, lo que se comprometió es una ley especial que se va a ingresar durante este primer semestre para dar también las mismas posibilidades. Por lo tanto, aquí lo que se está tratando de hacer es dar las mismas reglas del juego para todos, pero ojo porque para que esta postergación ocurra los casinos tienen que ir ante la Super de Casinos y solicitar la prórroga, y la Super de Casinos de acuerdo a los antecedentes técnicos va a decir si efectivamente se cumple la posibilidad de hacerlo o no", cerró.