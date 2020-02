Ministro Palacios no descarta nueva manipulación en el IPC en medio de salida de Pattillo

Macro

Titular de Economía señaló que se realizará un sumario interno para identificar si hubo error o si se trata de un episodio similar al que denunció el INE en mayo de 2019.

Tal como se presumía en la víspera, el ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció la salida del director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo. Pero no sólo eso. En medio de una conferencia de prensa, la autoridad también se abrió a la posibilidad de un nuevo episodio de manipulación en los cálculos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

"Estamos tomando proactivamente el toro por las astas. Se ha desvinculado al director nacional para dar una señal pública", sentenció el secretario de Estado en el marco de la polémica que se generó la semana pasada luego que el INE rectificara la información original de los precios de la electricidad.

En un principio se habló de un alza de 3%, mientras que el miércoles pasado se aclaró que no había variación (0%), lo que motivó críticas hacia Pattillo -incluida la asociación de funcionarios de la entidad- y un sumario interno.

Todo a menos de un año de que el mismo Pattillo denunciara "indiciones de manipulación" en los cálculos del IPC de agosto, septiembre y noviembre de 2018, situación que gatilló un sumario y la presentación de los antecedentes ante el Ministerio Público.

En este contexto, Palacios admitió que este nuevo suceso ha generado un deterioro en la credibilidad, lo que requiere de "señales contundentes para que las instituciones cuenten con la confianza de todos los chilenos".

Ayer el Gobierno entregó una versión oficial en la que se dijo que se le aceptó la renuncia a Pattillo, lo que de acuerdo con Palacios "facilita las cosas para seguir construyendo el INE que necesita el país".

De forma interina asumirá Sandra Quijada, quien es la subdirectora técnica de la entidad.

"Tiene experiencia trabajo en microdatos de la Universidad de Chile, merece la confianza técnica para seguir llevando adelante el proceso y los sumarios en curso", destacó.

El ministro Palacios defendió ayer en conferencia de prensa que "ha existido una actitud proactiva del Gobierno respecto a la situación del INE" ante la detección de un error en el cálculo del IPC.

El llamado telefónico

El secretario de Estado explicó en conferencia de prensa que el INE necesita modificaciones "sustanciales", dado que las estadísticas no pueden tener errores.

El lunes el mismo INE trató de aplacar las suspicaciones que generó en primera instancia la rectificación a través de un extenso comunicado, que esta vez sí envió a los medios de prensa.

En dicha oportunidad, se determinó que el error estuvo en la ponderación que se asignó a la participación de mercado de una de las empresas de electricidad, sin especificar lo que gatilló que se revisaran los cálculos.

Ante esto, Palacios complementó ayer que "se ha venido implementando un sistema de monitoreo ex post de la cifra, ese sistema de monitoreo es el que arrojó que el ponderador no sumaba uno sino que, en algún momento hubo una manipulación o hubo un error, eso lo determinará el sumario".

Descartó que haya sido la Comisión Nacional de Energía (CNE) la que alertó sobre el llamado equívoco: "Ha trascendido de que fue la CNE la que descubrió los errores en la cifra y eso no es cierto, lo descubrieron en el sistema de monitoreo que hemos venido implementando en el INE. Lo cual convergió con unas consultas que hizo la CNE, pero fue el INE el que descubrió el error".

Según detalló, el pasado 12 de febrero recibió una llamada de Pattillo comunicándole que "existía una rectificación que tenían que hacer en la cifra; digamos un error en la cifra original".

La instrucción que le dio en ese momento fue que divulgara el hecho a la "brevedad".

Urgencia para el proyecto INE en marzo

La autoridad indicó que "ha existido una actitud proactiva del gobierno respecto a la situación del INE, cada vez que se ha cometido un error lo que hemos hecho es instruir un sumario, esperamos descubrir luego porque se originaron estos problemas".

Por lo mismo, asumió el compromiso de darle prioridad en la agenda legislativa que liderará este año al proyecto de modernización del sistema estadístico que actualmente está en el Congreso y cuyo avance no ha sido de lo más acelerado ni expedito.

Un primer paso es que se le pondrá urgencia a la iniciativa; y el segundo, es que se presentarán indicaciones que se están trabajando sobre la base del informe entregado en diciembre por el Consejo Asesor Estadístico del INE que lideró el economista y exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro.

Dicha instancia fue convocada precisamente en mayo de 2019 por el entonces ministro de Economía, José Ramón Valente, luego que se conociera la denuncia de manipulación de datos del IPC.

Palacios detalló que se buscará "mejorar el estándar" de la entidad y que se le otorgará absoluta autonomía técnica. Todo ello con el objetivo de "terminar el gobierno con una institución de primer nivel".

Comentó que además de utilizar las recomendaciones hechas en el consejo para fortalecer la institucionalidad estadística se está tomando como referente a países como México e Inglaterra, los que a su juicio "han resuelto esta situación".

"Necesitamos una institución que riga no solamente de buena forma la gestión del Instituto Nacional de Estadísticas, sino que también entregue lineamientos para que todo el sistema nacional de estadísticas funcione de acuerdo a lo que exige la ciudadanía, porque gran parte de las políticas públicas se elaboran en base a las estadísticas que entrega", resaltó el titular de Economía.

Caso coimas-MOP: autoridad suspende militancia en la UDI

"Voy a suspender mi militancia, porque me parece que es una señal clara y concreta de cuál es el proceder que deben tener los partidos políticos frente a esta situación". Esta fue la decisión que adoptó el ministro de Economía, Lucas Palacios, en el marco del caso de presuntas coimas en el MOP de La Araucanía, caso que afectó al exdiputado UDI, Gustavo Hasbún, quien lo mencionó en una conversación telefónica.

El secretario de Estado lamentó que el gremialismo apoyara irrestrictamente al ex parlamentario. "Los partidos son depositarios de los anhelos, de los valores que sus militantes esperan del partido. No hay ninguna defensa corporativa de ninguna persona que tiene que estar por sobre eso. Cuando alguno se ve involucrado en alguna situación así, a mi juicio lo que corresponde es que la persona sea suspendida del partido o congelada".

Palacios, quien declaró la semana pasada en forma voluntaria como testigo en el caso, dijo que "los partidos políticos no pueden estar actuando de acuerdo a la contingencia y lo que les conviene en el momento, o para a defender a una persona o para condenar a otra. Tienen que tener una visión más permanente, más de largo plazo. Lo contrario de lo que ocurre, es que la ciudadanía termina perdiéndoles la confianza".

La autoridad expresó su deseo de no referirse más al tema del MOP. "He sido suficientemente transparente desde el primer momento, suficientemente transparente también con la justicia. Siempre mi actitud ha sido la misma: absoluta colaboración, porque lo que estamos buscando es desbaratar cualquier posible viso de corrupción que exista y me tengo que preocupar también de sacar adelante la agenda del Ministerio de Economía".